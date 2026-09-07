Gary Oldman aseguró que Amazon MGM ya eligió al nuevo James Bond

Puede ser que la espera esté a punto de terminar, pues se ha revelado recientemente que Amazon MGM ya eligió al actor que se convertirá en el nuevo James Bond. Esta información fue compartida por Gary Oldman durante una entrevista con un programa de televisión canadiense.

“Se rumorea que [Lowden] está en la lista de candidatos”, contó el ganador del Oscar en el programa de televisión. También apuntó: “Pronto lo sabremos, ¿verdad? Porque ya lo han elegido. Ya tomaron su decisión, pero aún no la han anunciado. Así que cruzo los dedos por Jack“.

Al mismo tiempo que dio la noticia sobre que ya había sido elegido, dio su opinión sobre quién, para él, debería ser el elegido. Su candidato es Jack Lowden, quien es su compañero en la serie “Slow Horses”. No se puede asegurar si esto fue una expresión de su deseo o si fue un anuncio indirecto de lo que ya sabe que es una realidad.

Lowden es solo uno de los muchos nombres que se han mencionado durante meses, incluso después de que Amazon MGM informara que habían comenzado formalmente con las audiciones. Una de las apuestas más fuertes en internet es que el elegido será Callum Turner, quien se casó hace unos meses con la estrella pop Dua Lipa.

Otros de los nombres que han sonado, además del candidato de Oldman, son los de Jacob Elordi, Tom Holland, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson.

Por ahora se desconoce cuándo Amazon MGM anunciará su decisión, aunque puede ser que esperen a inicios del año que viene. Hay que recordar que esta nueva etapa del agente británico estará a cargo del cineasta Denis Villeneuve, quien está preparando la promoción para el estreno de “Dune: Part Three”.

Villeneuve ya habló hace meses de que estaba esperando terminar con el rodaje de la tercera parte de la saga para poder concentrarse en el desarrollo del nuevo James Bond. Este director canadiense también es conocido por haber dirigido “Blade Runner 2049” (2017) y “Arrival” (2016).

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