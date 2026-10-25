Hombre muere bajo custodia del NYPD tras un incidente violento en una residencia asistencial

Un hombre perdió la vida bajo custodia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tras atacar a un trabajador en una residencia asistencial para personas con discapacidades del desarrollo, localizada en Harlem, donde fue inmovilizado por otros empleados, informaron las autoridades el sábado.

El sujeto, de 33 años, estaba agrediendo a una mujer que laboraba en la organización Quality Services for the Autism Community (QSAC), ubicada en la calle 129 Este, cerca de la Quinta Avenida, a las 5:45 de la tarde aproximadamente, momento en el que otros miembros de personal lo sujetaron y lo redujeron contra el suelo, Indicaron las fuentes policiales.

Cuando llegaron los oficiales del NYPD, el hombre estaba inconsciente mientras los trabajadores seguían inmovilizándolo, apuntaron los funcionarios. Los agentes lo pusieron bajo custodia y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que los paramédicos lo llevaron de urgencia al Hospital de Harlem, donde murió a las 6:20 de la noche, según las fuentes.

La identidad del sujeto no ha sido dada a conocer, ya que la policía está buscando a sus familiares. La Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York programó una autopsia para determinar la causa de muerte.

Asimismo, la mujer atacada fue llevada a un hospital con heridas que no ponen en riesgo su vida, informó Daily News.

“Se ha iniciado una investigación”, declaró QSAC en un comunicado. “Expresamos nuestras condolencias a la familia. Este es también un momento difícil para los demás residentes y el personal de la residencia”.

La organización en cuestión dijo que el hombre “será profundamente extrañado”.

En su página web, QSAC describe la residencia como parte de “una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a personas con autismo y a sus familias en las áreas de la ciudad de Nueva York y Long Island”.

“Nuestra misión es brindar servicios centrados en la persona, que ayuden a niños y adultos con autismo a lograr una mayor independencia, alcanzar su potencial y contribuir a sus comunidades de manera significativa”, explica el sitio.

Dado que el hombre estuvo brevemente bajo la custodia de la policía mientras era llevado al hospital, la División de Investigación de la Fuerza (Force Investigation Division) del NYPD se encuentra investigando el hecho, apuntó un vocero del departamento de policía.

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