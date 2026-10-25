Michael Carrick, al borde de ser despedido del Manchester United

El director técnico del Manchester United, Michael Carrick, reconoció abiertamente que desconoce si mantendrá su cargo al frente de los ‘Red Devils’ luego de sufrir una humillante derrota 0-3 ante el Bournemouth de Marco Rose en Old Trafford.

“Entiendo perfectamente la situación. Para ser sincero, no espero nada en particular; sigo trabajando con normalidad y amo este lugar. Haré lo que sea mejor para el club, independientemente de las decisiones que se tomen”, aseveró en rueda de prensa.

El resultado extiende a nueve la racha de partidos sin ganar para el conjunto mancuniano y deja al preparador de 45 años al borde de la destitución.

“Tengo sentimientos encontrados. Sinceramente, no esperaba esa reacción de los aficionados, pero el respeto que siento por ellos es enorme y significa muchísimo para mí”, concluyó el estratega inglés sobre la que podría haber sido su última jornada en el banquillo local de Old Trafford.

La debacle en casa se produce apenas cuatro días después de la estrepitosa caída 4-1 en Champions League frente al Como 1907 italiano. En un intento por dar un golpe de efecto, Carrick optó por dejar en el banquillo al capitán Bruno Fernandes, pero la respuesta sobre el terreno de juego volvió a ser deficiente.

A pesar de acumular cinco derrotas en los últimos ocho compromisos, las gradas de Old Trafford despidieron a Carrick con aplausos y cánticos de apoyo tras el pitazo final, canalizando sus protestas y abucheos hacia los propietarios de la entidad (la familia Glazer y Sir Jim Ratcliffe) y hacia la plantilla de jugadores.

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