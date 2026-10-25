Neymar expulsado en Brasil tras aplicársele la regla de no taparse la boca

Un nuevo episodio de controversia sacudió el Brasileirão durante el empate 1-1 entre el Santos y el Bahia. La estrella del conjunto paulista, Neymar Jr., vio la tarjeta roja directa tras cubrirse la boca con la mano durante un cruce verbal con el mediocampista Rodrigo Nestor, en estricta aplicación de la reciente normativa impulsada para la Copa del Mundo que penaliza dicha gesticulación para prevenir agresiones verbales y actos de racismo.

El incidente se desencadenó cuando Nestor alertó al juez principal sobre la actitud de Neymar al taparse el rostro. La regulación se implementó luego de la denuncia de Vinícius Júnior contra Gianluca Prestianni en la Liga de Campeones.

Tras el pitazo final, Neymar mostró su indignación en redes sociales, admitiendo el error de cubrirse la boca pero acusando a su rival de aprovecharse de la ley anti-racismo para sacar ventaja deportiva: “Existe una ley contra el racismo; él intentó sacar ventaja alegando que yo había dicho algo cuando no le dirigí la palabra. Es una de las jugadas más sucias que existen en el fútbol”.

Por su parte, Rodrigo Nestor defendió su postura argumentando que el comportamiento del atacante rebasó los límites del respeto profesional.

“Fue una falta de respeto absoluta hacia mí y hacia la camiseta del Bahia. Puede ser un ídolo para todos como jugador, pero hoy falló estritamente como persona”, replicó el jugador del Bahia. La expulsión abre el debate sobre el margen de interpretación y las posibles consecuencias no deseadas de esta norma en el fútbol sudamericano e internacional.

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