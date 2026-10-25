¿Nueva York tiene dinero a tu nombre? Habrá ayuda en español para comprobarlo este 29 de octubre
Nueva York ofrecerá ayuda en español el 29 de octubre en Manhattan para buscar dinero sin reclamar. Consulta dirección, horario y buscador oficial
La Contraloría estatal anuncia una jornada en Manhattan para buscar fondos sin reclamar y conocer cómo recuperarlos. También habrá atención en español en el Bronx el 30 de octubre.
Una cuenta bancaria que dejaste de usar, un cheque que nunca cobraste o una tarjeta de regalo olvidada pueden tener algo en común: dinero que terminó bajo custodia del estado de Nueva York y que todavía puedes recuperar.
Para ayudar a encontrar esos recursos, la Oficina del Contralor estatal participará en una jornada el jueves 29 de octubre, de 1 a 4 p. m., en Douglass Older Adult Center, ubicado en 868 Amsterdam Avenue, Manhattan. El calendario oficial confirma la presencia de personal que habla español.
Dónde habrá ayuda para buscar dinero sin reclamar
El programa de atención comunitaria permite consultar la base de datos de fondos sin reclamar y recibir orientación sobre cómo presentar una solicitud.
Estas son las dos próximas jornadas anunciadas con atención en español:
- 29 de octubre de 2026: de 1 a 4 p. m., en Douglass Older Adult Center (868 Amsterdam Avenue, Manhattan).
- 30 de octubre de 2026: de 11 a. m. a 2 p. m., en RAIN Senior Center Bronx (2424 Boston Road, Bronx).
La agenda oficial no detalla requisitos de acceso ni documentación específica para estos encuentros. Antes de trasladarte, conviene consultar con la sede las condiciones de participación y revisar el calendario de la Contraloría por posibles cambios. Asistir permite recibir orientación; no implica cobrar dinero ese día.
Puedes ver: ¿No te llegó el cheque de hasta $200 de Nueva York? Qué revisar y hasta cuándo pueden enviarlo
De dónde sale ese dinero
Los fondos sin reclamar pueden proceder de cuentas bancarias antiguas, cheques sin cobrar, certificados de acciones y tarjetas de regalo sin utilizar. Tras un período de inactividad, esos recursos se transfieren legalmente a la Contraloría estatal.
No hay una tarifa ni un plazo límite para reclamarlos ante esa oficina. Sin embargo, encontrar una coincidencia no garantiza un pago: es necesario verificar la titularidad. El importe depende de cada caso y no existe una cantidad universal para quienes consultan.
Cómo comprobarlo sin esperar a la jornada
Puedes comenzar desde casa mediante el buscador oficial de fondos sin reclamar, disponible desde el portal de la Contraloría.
Si encuentras un registro que podría corresponderte, sigue las instrucciones del sistema para solicitarlo y aportar los documentos requeridos. La oficina explica que la documentación de respaldo puede agilizar el procesamiento y permite consultar el estado del trámite mediante un número de reclamación.
La búsqueda también puede resultar útil para quienes vivieron antes en Nueva York y luego se mudaron. Además, la base se actualiza diariamente: una consulta sin resultados no impide volver a comprobar más adelante.