¿No te llegó el cheque de hasta $200 de Nueva York? Qué revisar y hasta cuándo pueden enviarlo

Los pagos del programa POWER continúan por correo y pueden llegar hasta diciembre. Antes de dar el cheque por perdido, revisa los requisitos y la dirección que tiene registrada el estado.

Revisar el buzón y encontrar solamente facturas puede generar una duda: ¿por qué todavía no llegó el cheque de Nueva York? Si estás esperando el reembolso de energía de hasta $200, la falta del sobre no significa, por sí sola, que hayas quedado fuera.

Según NYC311, los envíos comenzaron el 21 de septiembre de 2026 y las entregas continuarán hasta diciembre. El beneficio corresponde al programa Protecting Our Wallets Energy Rebate, conocido como POWER.

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Hasta cuándo puede llegar el cheque

El calendario abarca varios meses, pero no establece un día de cobro para cada persona. Tampoco hay un orden por código postal o región: un vecino puede recibirlo antes sin que eso indique un problema con tu pago.

El Departamento de Impuestos advierte que sus operadores no pueden consultar el estado individual del cheque ni proporcionar una fecha específica de entrega.

NYC311 publica el 518-457-5181 para preguntas sobre el programa, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Sin embargo, aclara que esa línea tampoco permite conocer el estado del envío.

Qué revisar si todavía no lo recibiste

La elegibilidad exige residencia en Nueva York durante todo 2024, declaración estatal IT-201 presentada a tiempo, ingresos dentro de los límites y no haber figurado como dependiente de otro contribuyente ese año.

Los importes dependen del ingreso bruto ajustado estatal de 2024, consignado en la línea 33 del formulario:

El monto del cheque POWER depende de los ingresos y la categoría fiscal del contribuyente. Fuente: Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York. Crédito: Infografía: Georgina Elustondo. | Impremedia

También conviene revisar el domicilio: el estado utiliza la dirección más reciente que tiene registrada, aunque determina la elegibilidad con la declaración de 2024. Puedes actualizarla mediante tu cuenta de Individual Online Services.

El pago es automático y llega únicamente por correo, incluso si cobras habitualmente tus devoluciones mediante depósito directo. No requiere solicitud ni comprobantes de servicios públicos.

Para comprobar las condiciones, consulta la página oficial del programa POWER. Ten a mano tu declaración y verifica esos datos antes de interpretar la espera como una exclusión.

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