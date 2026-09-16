Encuentre su dinero olvidado: La Contraloría de Nueva York ofrece ayuda en eventos comunitarios

La Contraloría de Nueva York, Thomas P. DiNapoli, anuncia una serie de eventos durante septiembre para ayudar a la comunidad a recuperar fondos no reclamados. Este dinero — que incluye cuentas bancarias antiguas, cheques no cobrados, certificados de acciones y tarjetas de regalo sin usar — pasa a la custodia del Estado tras un período de inactividad a través de la Oficina de Fondos No Reclamados (OUF, por sus siglas en inglés).

La OUF devuelve más de $2 millones de fondos perdidos cada día y desde enero, ha entregado más de $490 millones a sus dueños legítimos, según un comunicado de la Contraloría. Este fenómeno ocurre con frecuencia cuando las personas cambian de domicilio, cierran empresas, olvidan cobrar un último cheque de nómina o fallece un familiar sin dejar un registro claro de sus activos.

“No hay nadie que quiera perder dinero, y queremos asegurarnos de que, si le sucede, sepa que siempre puede reclamarlo visitando nuestro sitio web”, dijo DiNapoli en un comunicado. “Los fondos enviados a nuestra oficina nunca caducan y reclamarlos es totalmente gratuito”.

Ante el alto volumen de fondos acumulados, la Contraloría ofrecerá apoyo directo en módulos presenciales en todo el estado, brindando información y asistencia durante el proceso. Teniendo eso en cuenta, para aprovechar al máximo estos eventos innovadores, les presentamos una guía rápida sobre cómo verificar su saldo y realizar la solicitud.

¿Cómo saber si tiene dinero por reclamar?

Para asegurarse de que sí hay fondos que pueda reclamar, realice los siguientes pasos.

Búsqueda en el portal oficial: Para comenzar el proceso, ingrese al portal oficial de la Contraloría del Estado de Nueva York y seleccione “Search Funds Now” (Buscar Fondos Ahora). Coloque su apellido o su empresa, junto con la ciudad y el código postal para filtrar los resultados. Si recibió una notificación por correo postal o electrónico, ingrese directamente con el número de identificación proporcionado en el aviso y deje todos los demás campos en blanco.

Busca a familiares y amigos: También puede ayudar a verificar el nombre de un allegado. Si encuentra un saldo a su favor, utilice la opción “Share” (Compartir) para enviarle un correo electrónico con las instrucciones directas de cobro.

Requisitos de elegibilidad: Si la propiedad aparece a su nombre y está vinculada a una dirección personal o laboral previa, puede iniciar el proceso. En propiedades con múltiples cotitulares, cualquiera de los dueños puede ingresar el reclamo de forma independiente.

Casos no localizados en líneas: Si una entidad le notificó sobre la transferencia de sus fondos pero aún no aparecen en el portal, tenga en cuenta que el registro puede tomar hasta tres meses en actualizarse.

Pasos para enviar la solicitud de reclamo

Si encuentra un reclamo en el portal, los siguientes son los pasos para recibir sus fondos.

Selección de propiedades: Para reclamar sus fondos, haga clic en “Claim” (Reclamar) en cada fondo correspondiente y luego seleccione “Continue to File a Claim” (Proceder a reclamar) y continúe el proceso.

Relación con el titular: Asegúrese de que en el menú desplegable “Claimant Relationship” (Relación con el reclamante), elige “Owner” (usted mismo) si el dinero es suyo. Si reclama a nombre de un tercero o un familiar fallecido, selecciona el parentesco adecuado e ingresa sus datos de contacto en lugar de los del titular original.

Identificación oficial: Para agilizar la verificación en línea, proporcione su número de Seguro Social (SSN). Si prefiere no compartir su SSN, deberá hacer el trámite por correo postal. Si está reclamando fondos como el dueño de un negocio, ingrese el número de identificación del empleador (EIN). Si la compañía ya no opera y no ubica el EIN, puede usar su SSN.

Firma y envío: Después de confirmar sus datos, escriba su nombre para firmar electrónicamente y seleccione “Submit” (Entregar).

Seguimientos: Recibirá un correo de confirmación en un lapso de 48 horas con los pasos a seguir o la solicitud de documentos adicionales para comprobar su identidad.

Trámite por correo postal: Completa el formulario físico únicamente si han pasado más de tres meses desde el aviso de oficinas y los fondos no aparecen en el sistema, o si optaste por no ingresar tu SSN en el portal.

Próximos eventos presenciales en la ciudad de Nueva York

Si desea recibir orientación para buscar o tramitar sus fondos, puede ingresar al sitio web o acudir a cualquiera de los siguientes puntos de atención:

17 de septiembre de 2026 | 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Chamber Business Expo (Requiere confirmación de asistencia en línea)

199 Chambers Street, Manhattan

17 de septiembre de 2026 | 11:00 a.m. – 3:00 p.m.

CPC Senior Center Clinic / CPC Brooklyn Community Center

4101 8th Avenue, 4.º piso, Brooklyn

27 de septiembre de 2026 | 12:00 p.m. – 6:00 p.m.

51st Annual Atlantic Antic

Atlantic Avenue (entre Hicks Street y Fourth Avenue), Brooklyn