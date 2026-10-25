Trump arremete contra Obama tras su participación en mitin en Michigan

El presidente Donald Trump lanzó fuertes críticas contra el expresidente Barack Obama la madrugada de este domingo tras la participación del demócrata en un mitin político celebrado en Michigan el sábado para respaldar al candidato demócrata al Senado, Abdul-El Sayed.

“¡Obama fue un presidente totalmente incompetente! Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear”, declaró el mandatario a través de su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump cuestionó el historial de apoyos políticos de su predecesor, recordando campañas previas, y lanzó una acusación directa contra el aspirante demócrata en Michigan, al afirmar que Obama respalda a “un yihadista vinculado a los Hermanos Musulmanes”.

Obama was a grossly incompetent President! He paid off Iran with $Billions, and gave them a road to a Nuclear Weapon. He said that Crooked Hillary Clinton was going to WIN, he campaigned hard for her, and she lost in all directions and ways. He then campaigned full out for? pic.twitter.com/2iN0jZsNhJ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 25, 2026

La administración actual designó oficialmente a los Hermanos Musulmanes como un grupo terrorista extranjero en noviembre de 2025, justificando la medida por los supuestos nexos de la organización con Hamás.

La importancia política de Michigan

Michigan se mantiene como una plaza electoral crucial y sumamente disputada entre republicanos y demócratas, quienes buscan asegurar la mayoría en la Cámara Alta con la contienda entre Mike Rogers, apoyado por Trump, contra Abdul El-Sayed. Como parte de esta competencia, el presidente programó su propia concentración política en el estado para el domingo, apenas un día después del evento demócrata liderado por Obama.

“Yo gané en Michigan por un amplio margen; logré recuperar la industria automotriz, la base de la Fuerza Aérea y mucho más. Además, hay más empleos que nunca”, apuntó el mandatario.

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