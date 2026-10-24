Obama arremete contra Trump en su regreso a la campaña electoral: “Caos, crueldad y corrupción”

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama regresó este sábado a la campaña electoral para respaldar a los candidatos demócratas en Ohio, donde acusó al gobierno de Donald Trump de actuar con “crueldad”, “corrupción” e “incompetencia” y cuestionó varias de sus decisiones.

Obama participó en un mitin junto a Amy Acton, candidata demócrata a la gobernación de Ohio, y Sherrod Brown, aspirante del partido al Senado. Se trata de su primer acto de campaña de este ciclo electoral, en el que los demócratas buscan recuperar terreno frente a los republicanos.

Durante su discurso, el expresidente criticó a Trump y a integrantes de su gabinete, a quienes calificó de no ser “personas serias”. También sostuvo que los estadounidenses tendrán la oportunidad de pronunciarse después de dos años que describió como un período de “caos, crueldad, corrupción e incompetencia”.

Obama responsabilizó directamente a la administración Trump por el aumento del costo de vida y de los precios de la gasolina. También cuestionó la guerra en Irán, que calificó de “innecesaria”, y afirmó que el gobierno tomó decisiones que han perjudicado a los estadounidenses.

“Las acciones de este gobierno son directamente responsables del aumento de los costos. El actual presidente decidió tomar una serie de malas decisiones y decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió y por la que nadie votó”, afirmó.

El exmandatario también aprovechó su discurso para burlarse de las remodelaciones impulsadas por Trump en la Casa Blanca, incluida la construcción de un salón de baile, y cuestionó que el presidente dedique atención a esos proyectos mientras persisten problemas económicos para los ciudadanos.

“Debería estar en HGTV”, dijo Obama, en referencia al canal de televisión dedicado al hogar y la decoración. También comparó el aspecto de la residencia presidencial con el estilo de los establecimientos de Cheesecake Factory y afirmó que hay “dorado por todas partes”.

Obama continuará este sábado su recorrido por estados donde los demócratas buscan fortalecer sus opciones electorales. Tiene previsto viajar a Michigan para hacer campaña junto a Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado.

Las últimas encuestas colocan a los candidatos demócratas por delante de sus rivales republicanos tanto en la carrera por el Senado como en la Gobernación de Ohio, dos cargos que actualmente están en manos republicanas.

Las elecciones de medio mandato, conocidas como midterms, serán decisivas para el control del Congreso. Una victoria demócrata en cualquiera de las cámaras podría convertirse en un contrapeso a la agenda de Trump durante la segunda mitad de su mandato.

Los comicios del 3 de noviembre renovarán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.

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