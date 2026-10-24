Acusan a dos exfuncionarios del FBI de mentir al Congreso sobre el portátil de Hunter Biden

Dos antiguos responsables del FBI fueron acusados penalmente de mentir al Congreso sobre su conocimiento y participación en las investigaciones relacionadas con la computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.

Nikki Floris y Bradley Benavides, quienes dirigieron el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI, comparecieron el viernes ante un tribunal federal en Washington. Sus abogados rechazaron los cargos y denunciaron que el caso tiene motivaciones políticas.

La acusación se presentó menos de dos semanas antes de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre, en un momento en que el Departamento de Justicia ha impulsado varias actuaciones judiciales e investigaciones que involucran a figuras críticas del presidente Donald Trump.

Los abogados de Floris afirmaron que su clienta, quien trabajó durante casi 20 años como funcionaria de inteligencia del FBI, fue acusada injustamente a partir de declaraciones de políticos y no de pruebas. También cuestionaron el momento en que se presentaron los cargos.

“Este es otro día triste para el Departamento de Justicia”, expresaron los abogados de Benavides en un comunicado. Aseguraron que su defendido dedicó su carrera a proteger a Estados Unidos y calificaron las acusaciones de infundadas.

El testimonio ante el Congreso

La denuncia sostiene que Floris y Benavides participaron activamente en las investigaciones sobre Hunter Biden y que el tema aparecía de manera recurrente en las reuniones del grupo de trabajo que ambos dirigían.

No obstante, los fiscales alegan que los dos exfuncionarios minimizaron sus conocimientos sobre la computadora portátil y su participación en las investigaciones cuando declararon ante legisladores en 2023.

En concreto, Benavides habría afirmado que se enteró por Wikipedia de que el FBI tenía en su poder el dispositivo, mientras que Floris habría negado conocer que Hunter Biden fuera objeto de conversaciones dentro del grupo de trabajo.

“Que altos funcionarios del FBI mientan al Congreso atenta contra la esencia misma de nuestro sistema. Nadie está por encima de la ley”, declaró el director del FBI, Kash Patel.

Durante la comparecencia, el juez magistrado Zia Faruqui señaló que era inusual presentar cargos de esta naturaleza tanto tiempo después de los hechos. La causa se inició mediante una denuncia penal, un procedimiento que suele utilizarse cuando los fiscales consideran necesario detener a una persona con urgencia.

La acusación todavía no había sido presentada ante un gran jurado para determinar si procedía una imputación formal. Faruqui fijó una audiencia preliminar para el martes, pese a la petición de los fiscales de disponer de más tiempo.

Una investigación que marcó la campaña de 2020

La computadora portátil de Hunter Biden se convirtió en un asunto político durante las últimas semanas de la campaña presidencial de 2020, en la que Trump se enfrentó al entonces candidato demócrata Joe Biden.

El New York Post publicó en octubre de ese año información obtenida del disco duro de una computadora que, de acuerdo con el medio, Hunter Biden había dejado en un taller de reparación en Wilmington, Delaware.

El dispositivo llegó al periódico a través de Rudy Giuliani, entonces aliado de Trump.

El contenido incluía correos electrónicos relacionados con los negocios de Hunter Biden en el extranjero. La controversia se centró, entre otros aspectos, en la autenticidad de los archivos y en la posibilidad de que el material estuviera vinculado con una operación de desinformación rusa.

Decenas de exfuncionarios de inteligencia estadounidenses firmaron entonces una carta en la que afirmaron que el caso presentaba características propias de una posible operación rusa de desinformación. El entonces director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, declaró al Congreso que no había pruebas de que agentes extranjeros estuvieran involucrados en la obtención de la computadora. El FBI respaldó posteriormente esa posición.

Hunter Biden fue condenado durante la presidencia de su padre por delitos relacionados con armas y evasión fiscal. Joe Biden lo indultó en las últimas semanas de su mandato.

El foco sobre el FBI y el Departamento de Justicia

El caso también vuelve a poner bajo escrutinio al Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera, creado durante el primer gobierno de Trump para combatir operaciones extranjeras destinadas a difundir desinformación e interferir en la política estadounidense.

La unidad recibió críticas de legisladores republicanos por su actuación en el caso de Hunter Biden y fue disuelta en febrero de 2025 por la entonces fiscal general Pam Bondi.

Desde que asumió la dirección del FBI, Patel ha impulsado revisiones de investigaciones anteriores y ha supervisado despidos de agentes que participaron en pesquisas contra Trump o que fueron considerados contrarios a la agenda de su administración.

La presentación de los cargos coincide con otras actuaciones recientes del Departamento de Justicia contra figuras demócratas. Entre ellas figuran el registro de la vivienda de la representante Ilhan Omar, de Minnesota, en el marco de una investigación por presunto fraude migratorio, y una acusación por corrupción contra la senadora estatal de Virginia L. Louise Lucas.

Omar y Lucas han criticado al presidente. La congresista calificó el registro de su vivienda como un intento de utilizar a las fuerzas federales contra adversarios políticos, mientras que Lucas afirmó que no se dejaría intimidar por el proceso abierto en su contra.

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