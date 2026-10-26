Aseguran que Tom Brady comenzó una relación con Candice Swanepoel

Este fin de semana ha comenzado a circular información sobre una supuesta nueva relación sentimental de Tom Brady. Se dice que en los últimos meses ha estado saliendo con la modelo Candice Swanepoel, quien es 11 años menor que él.

Desde el 2013, Swanepoel ha sido parte de los Ángeles de Victoria’s Secret y es madre de dos hijos: Anaca Nicoli, Ariel Swanepoel Nicoli. EL pasado de la modelo y del deportista tienen en común sus exparejas, pues el padre de los hijos de Swanepoel es un modelo también brasileño, como Gisele Bündchen.

No es la primera vez que la exestrella de la NFL se ha involucrado con una celebridad tras su separación de Gisele Bündchen. En los últimos cuatro años se le ha relacionado con Kim Kardashian, Irina Shayk, Brooks Nader, Sofía Vergara, Alix Earle y Yael Cohen.

Sin embargo, Brady también ha revelado en entrevistas que no está interesado en comenzar una nueva relación. En una entrevista que dio este año a la revista “People”, dijo: “No tengo mucho tiempo para una vida personal ni mucho tiempo para mí mismo, pero me encanta trabajar y amo a mis hijos”.

Mientras que Brady se ha enfocado en su carrera y ha mantenido su vida personal en privado, su exesposa comenzó una nueva relación con Joaquim Valente, con quien tuvo un hijo en febrero de 2025.

Los rumores de esta relación con Swanepoel se dan poco tiempo después de que se compartieran algunos detalles de su divorcio en el libro “Brady: An American Story and the Price of Greatness”, escrito por el periodista y escritor Lars Anderson, publicado este año.

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