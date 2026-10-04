Un libro revela detalles sobre el divorcio de Tom Brady y Gisele Bündchen

El 29 de septiembre salió a la venta el libro “Brady: An American Story and the Price of Greatness”, del periodista y escritor Lars Anderson. En esta publicación, se revelan detalles sobre la separación de la exestrella de la NFL de la supermodelo Gisele Bündchen.

En la sinopsis del libro dice: “Basada en años de investigación exhaustiva y en fuentes de todos los ámbitos de su vida, Brady es la biografía definitiva de la vida, la carrera y el retiro de una de las figuras más legendarias del fútbol americano”.

En octubre del 2022, se confirmó la separación de una de las parejas más poderosas y populares del entretenimiento. En ese momento, la supermodelo brasileña reconoció que terminaron la relación de 13 años en términos amigables y agradeció al jugador de fútbol americano por todo ese tiempo.

Anderson reveló en su libro que, cuando la relación comenzó a tener problemas, intentó salvarla y se pidió un descanso de la temporada con los Tampa Bay Buccaneers. Según relata, cuando solicitó el permiso, dijo: “Tengo que ocuparme de algunos asuntos personales”.

En “Brady: An American Story and the Price of Greatness” también revela la razón por la que Brady no logró hacer nada para salvar el matrimonio. Se lee: “Entonces, un día, Gisele, que es muy aficionada a la astrología, básicamente miró a las estrellas y le dijo a Tom: ‘No somos compatibles’. Y así, sin más, se acabó la relación”.

Por otro lado, en el libro sobre el famoso quarterback, también se habla sobre cómo se sintió él al enterarse de que la supermodelo brasileña estaba embarazada de su nueva pareja. Escribe: “Según un amigo de Brady, le dolió muchísimo que ella se hubiera quedado embarazada aproximadamente dos años después de su divorcio”.

“Brady: An American Story and the Price of Greatness” está actualmente en librerías de Estados Unidos y para ser comprado por Amazon. En la sinopsis, también se destaca el descubrimiento del escritor y periodista tras años de investigación sobre Brady: “Su obsesión desmedida por el juego. Esta obsesión dictó cada decisión que tomó Brady, desde los alimentos que consumía hasta cómo organizaba su día a día y cómo percibía su papel como padre de sus tres hijos y esposo de la supermodelo Gisele Bündchen”.

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