Tom Brady abofetea a Logan Paul en el Fanatics Fan Fest 2026 de Nueva York [Video]

Tom Brady protagonizó uno de los momentos más insólitos de su carrera y de lo que va del Mundial 2026, ya que el exmariscal de campo de los New England Patriots se encaró con Jake Paul en el Fanatics Fest y le soltó una tremenda cachetada arriba del escenario frente al público.

La situación escaló con tanta rapidez que fue necesaria la intervención inmediata del jugador de la NBA, Karl-Anthony Towns, quien se interpuso entre ambos para evitar que la pelea pasara a mayores.

Aunque el altercado fue capturado en video y se volvió viral al instante, aún no se ha confirmado si se trató de una disputa real o de una elaborada estrategia de marketing para promocionar un futuro evento de lucha libre.

Declaraciones cruzadas entre Brady y Logan Paul

Esta rivalidad no es producto de la casualidad; las diferencias comenzaron meses atrás a través de declaraciones cruzadas en podcasts, donde Brady calificó la carrera de Logan Paul en la lucha libre como “tierna” y cuestionó si tenía la dureza física necesaria para competir en deportes de contacto real.

Previamente, durante un partido de flag football, el exmariscal lanzó un balón contra Paul, alimentando la disputa que ahora tuvo su momento más explosivo.

Por su parte, Brady ha manifestado abiertamente su interés en debutar en la WWE, mencionando en entrevistas que está esperando una llamada del presidente de la empresa para encontrar una historia adecuada que le permita subir al ring.

Con este nuevo capítulo frente a Logan Paul, los rumores sobre su inminente llegada a la industria de la lucha libre profesional cobran más fuerza que nunca, dejando a los aficionados a la expectativa de si este “duelo” se trasladará finalmente a un cuadrilátero oficial o será solo una disputa de internet.

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