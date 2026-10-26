Delcy Rodríguez acusa a María Corina Machado de hacer un “show” con su regreso a Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuestionó este lunes el regreso al país de la dirigente opositora María Corina Machado, quien fue recibida el domingo por miles de seguidores, y afirmó que pudo evitar lo que calificó como un “show”.

“Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, hay unas estructuras transitorias (de las) que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios, así que alejémonos del show”, declaró Rodríguez a los medios al finalizar un acto en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, transmitido por el canal estatal VTV.

La mandataria hizo referencia a las instalaciones provisionales del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, afectado por los terremotos de junio pasado. No precisó cómo ingresó Machado al país después de haber viajado a Oslo en diciembre del año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Rodríguez señaló que otras personas beneficiadas por la ley de amnistía han podido regresar a Venezuela a través de esas instalaciones aeroportuarias, como parte del proceso que, según dijo, busca promover la convivencia pacífica.

Consultada sobre la posibilidad de que el sistema de justicia actúe contra Machado, la presidenta encargada expresó su deseo de que la opositora muestre “arrepentimiento, rectificación y pueda aportar algo al país”.

También afirmó que se trabaja en una reforma para que la justicia venezolana sea independiente y transparente, y para evitar la “criminalización de la pobreza”.

Rodríguez cuestiona su participación en el diálogo

La presidenta encargada también puso en duda la posibilidad de que Machado se incorpore al proceso de diálogo que su administración mantiene con un sector de la oposición, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera.

“Yo digo que es algo que requiere mucha experiencia, alejado de los espacios neófitos. Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas”, afirmó Rodríguez, quien calificó las negociaciones de “algo muy serio”.

Machado regresó el domingo a Venezuela después de varios intentos frustrados de ingresar al país. Su primera aparición pública tuvo lugar en el estado Lara, desde donde encabezó una caravana de vehículos hasta Caracas, acompañada por simpatizantes que corearon consignas de “libertad” y reclamaron elecciones presidenciales para 2027.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el domingo que el retorno de la dirigente opositora fue posible gracias a la mediación de Washington.

Antes de salir de Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida, después de denunciar irregularidades y fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral, señalado por su cercanía con el chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro, pero no publicó los resultados desglosados por centro y mesa de votación.

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