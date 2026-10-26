Multitud de venezolanos sale a las calles a recibir a María Corina Machado

Miles de simpatizantes se movilizaron este domingo a lo largo de varios estados del occidente y centro de Venezuela hasta llegar a Caracas para dar la bienvenida a María Corina Machado, líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien regresó al país sudamericano tras diez meses en el extranjero con el objetivo de impulsar la transición política nacional.

La dirigente salió de Venezuela hace diez meses hacia Oslo, Noruega, para recibir su premio, tras estar en la clandestinidad por amenazas de arresto al denunciar los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2024, y durante 2026, luego de la captura de Nicolás Maduro y el tutelaje de la administración Trump, tuvo varios intentos fallidos de regresar a su país hasta el domingo.

Pese a ser el foco de la atención política en Venezuela desde el domingo, Machado no ha emitido declaraciones formales hasta el momento.

Movilización desde el occidente de Venezuela

El recibimiento comenzó en una iglesia católica de Santa Rosa, en Lara. Posteriormente, Machado se desplazó en autos blindados por los estados Yaracuy, Carabobo y Aragua, finalizando en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro en Caracas.

Miles de asistentes, identificados con la bandera venezolana y ropa de color blanco, se acercaron a la dirigente exclamando a la agencia EFE: “María Corina te amo”, “Bienvenida a tu país” y “No te vamos a dejar sola”.

Petición de elecciones presidenciales

Yraima Paredes, militante del partido Vente Venezuela, señaló a la agencia anteriormente citada que “acaba de llegar nuestra líder, única, María Corina Machado, futura presidente de la República de Venezuela y el pueblo exige elecciones ya”.

Por su parte, una ciudadana de nombre Paula Ramírez afirmó que esto “es un cambio total para Venezuela”, mientras la multitud gritaba “¡Elecciones ya!” y “¡Hasta el final!”.

En el estado Aragua, la profesora María Rodríguez, de 60 años, consideró que el arribo “es la puerta a la libertad, a la nueva esperanza, al futuro de nuestros venezolanos”, confiando en concretar “acuerdos para las nuevas elecciones”. Finalmente, el estudiante Wilker Martínez esperaba “un cambio positivo” y sentenció: “Y todos vamos a acompañar ese trabajo que ella va a hacer para reconstruir el país”.

Mientras tanto, la jefa de la delegación opositora en las mesas de diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, aseguró que el retorno en libertad de Machado es consecuencia directa de las conversaciones mantenidas con apoyo de EE.UU. Según el equipo de comunicaciones de Machado, la política enfrentó siete intentos frustrados antes de lograr ingresar.

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