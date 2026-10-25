Marco Rubio atribuye a la mediación de EE.UU. el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que las condiciones que permitieron el regreso de María Corina Machado a Venezuela fueron producto directo de las conversaciones de reconciliación impulsadas por Washington, después de que la líder opositora reapareciera públicamente en el país tras meses en el exilio.

“Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos”, señaló Rubio en un mensaje publicado en X.

El funcionario estadounidense destacó que esas conversaciones también han permitido la liberación de cientos de presos políticos y el regreso al país de cientos de dirigentes y figuras de la oposición que se encontraban en el exilio.

Rubio sostuvo que Washington espera que continúen respetándose las libertades de los distintos sectores de la política venezolana y pidió respaldo a las conversaciones entre el chavismo y sectores de la oposición.

Afirmó que ese proceso constituye “la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en treinta años” para alcanzar de forma pacífica unas elecciones libres y justas y avanzar hacia una democracia duradera.

The conditions allowing for the safe return of Ms. Machado to Venezuela is the direct result of the U.S. supported reconciliation talks which has already seen hundreds of political prisoners freed and hundreds of political opposition figures return from exile.



The United States? — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 25, 2026

La declaración se produjo después de que Machado reapareciera este domingo durante una eucaristía en Santa Rosa, donde fue recibida entre abrazos por seguidores de Vente Venezuela, su organización política.

Machado había salido clandestinamente de Venezuela a comienzos de diciembre de 2025 para viajar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces permanecía fuera del país y su equipo había denunciado varios intentos frustrados de regresar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue consultado antes sobre el retorno de la dirigente venezolana, pero dijo desconocer los detalles.

“Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo”, declaró Trump a los periodistas.

El retorno de Machado había estado rodeado de rumores durante las últimas semanas y finalmente se confirmó este domingo.

Dinorah Figuera: la fortaleza del diálogo

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo político con el chavismo, también vinculó el regreso de Machado con las conversaciones respaldadas por Estados Unidos.

Figuera afirmó que la vuelta de la líder opositora en “libertad” demuestra la fortaleza del proceso de negociación y los avances en la discusión de garantías políticas para los venezolanos.

“Hoy vemos avances hacia la obtención de plenas garantías para todos los venezolanos. Desde la mesa de diálogo seguimos trabajando por el retorno de quienes han tenido que salir del país”, escribió en X.

La dirigente añadió que el inicio de las conversaciones sobre garantías políticas abrió la posibilidad de concretar el retorno de dirigentes opositores que permanecían fuera de Venezuela.

Hoy vemos avances hacia la obtención de plenas garantías para todos los venezolanos. Desde la mesa de diálogo seguimos trabajando por el retorno de quienes han tenido que salir del país. El inicio de la discusión sobre garantías políticas ha abierto las puertas para un proceso en? — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) October 25, 2026

Según Figuera, el regreso de Machado también está relacionado con los acontecimientos del 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos durante una operación militar en Caracas, y con el diálogo iniciado en agosto entre representantes del chavismo y un sector de la oposición.

Machado no participa directamente en esas conversaciones. Su equipo había denunciado en las semanas anteriores al menos siete impedimentos para su regreso al país.

La opositora había pasado a la clandestinidad después de las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados fueron fraudulentos. El Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro sin publicar el detalle completo de la votación, mientras la oposición demostró con sus actas que el vencedor fue Edmundo González Urrutia.

Tras la captura de Maduro en enero, su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada.

Washington planteó posteriormente un proceso de tres fases para Venezuela —estabilización, recuperación y transición— y promovió conversaciones entre representantes del chavismo y un sector de la oposición con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan una futura elección presidencial.

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