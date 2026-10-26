Demócratas piden nombrar un fiscal especial para investigar presuntos vínculos de Trump con Epstein

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron este lunes el nombramiento de un fiscal especial para investigar los posibles vínculos del presidente Donald Trump con Jeffrey Epstein, así como un eventual encubrimiento por parte del Departamento de Justicia, a poco más de una semana de las elecciones de medio mandato.

La solicitud está contenida en un informe de más de 50 páginas elaborado por los demócratas del Comité Judicial de la Cámara Baja, en el que sostienen que Trump habría sido un “participante activo” en los abusos cometidos por Epstein contra mujeres jóvenes durante las décadas de 1990.

Cinco mujeres señalan a Trump

El documento, titulado El caso contra Donald Trump que surge de los archivos de Epstein y los esfuerzos desesperados del Departamento de Justicia por encubrirlo, recoge los testimonios de cinco mujeres que han acusado a Trump de haberlas violado o agredido sexualmente en situaciones relacionadas con Epstein.

Uno de los testimonios aparece por primera vez públicamente y describe una supuesta violación cometida por Trump durante un certamen celebrado en noviembre de 1993 en el Hotel Plaza de Nueva York. El relato incluido en el informe se basa en la declaración de la mujer y, de acuerdo con el documento, no presenta pruebas adicionales que corroboren la acusación.

El representante demócrata Jamie Raskin, principal demócrata del Comité Judicial, reclamó que las sobrevivientes de Epstein tengan acceso a los mecanismos necesarios para buscar justicia.

“Las mujeres que sobrevivieron a Epstein merecen ser escuchadas, el Congreso debe tener los expedientes completos que exige la ley, y un fiscal especial independiente debe investigar a los cómplices de Epstein y el encubrimiento del Departamento de Justicia”, afirmó Raskin.

El congresista también pidió que las autoridades estatales y extranjeras reciban las pruebas necesarias para avanzar en investigaciones y procesos judiciales relacionados con la red de tráfico sexual de Epstein.

Trump niega las acusaciones

Trump ha negado reiteradamente haber cometido delitos relacionados con Epstein. El presidente también ha dicho que ambos tuvieron un desencuentro años atrás y que posteriormente prohibió al financiero la entrada a Mar-a-Lago, su residencia en Florida, al considerar que era “un tipo repugnante”.

El informe demócrata reclama además una mayor cooperación del gobierno federal con los procesos contra los presuntos colaboradores de Epstein y nuevas acciones del Congreso para determinar el alcance de las conexiones de su red de tráfico sexual.

La publicación del documento representa un nuevo intento de los demócratas de mantener abiertas las investigaciones sobre la relación entre Trump y Epstein. La ofensiva ocurre mientras las encuestas apuntan a que el Partido Demócrata podría recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y competir por el control del Senado en las elecciones del 3 de noviembre.

En los comicios de medio mandato se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, además de numerosos cargos estatales y locales.

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