Todd Blanche, candidato de Trump a fiscal, defiende el manejo de los archivos Epstein

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, defendió este miércoles la actuación del Departamento de Justicia en la divulgación de los archivos del caso Jeffrey Epstein y aseguró que la investigación seguirá abierta si aparecen nuevos elementos que permitan presentar cargos.

Durante su audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado, Blanche, nominado por el presidente Donald Trump para asumir el cargo de forma permanente, respondió a las críticas de senadores demócratas sobre la publicación de documentos con información censurada.

El funcionario reconoció que hubo errores en el proceso de edición de los archivos, aunque afirmó que fueron corregidos tras su difusión.

“Se realizaron grandes esfuerzos en aplicar las censuras adecuadas, se cometieron errores y, por tanto, aproximadamente el 1 % de las censuras tuvieron que corregirse después de que publicáramos los archivos de Epstein”, declaró el exabogado personal de Trump.

Blanche añadió que esos fallos “no justifican los errores”, pero sostuvo que el Departamento de Justicia actuó para corregirlos una vez detectados.

El fiscal general interino también afirmó que el caso no está cerrado y aseguró que cualquier nueva evidencia será examinada.

“Si nos enteramos hoy, la semana que viene o el mes que viene de que existe un individuo al que podamos investigar, imputar y procesar a raíz de los archivos de Epstein, tengan por seguro que lo haremos”, prometió. Además, aseguró que las autoridades “jamás” dejarán de escuchar a las víctimas.

El candidato de Trump

Durante su intervención, Blanche sostuvo que la publicación de los documentos fue posible por el compromiso de la Administración Trump con la transparencia.

La controversia sobre el caso resurgió después de que el Departamento de Justicia informara el año pasado que no divulgaría más documentos relacionados con Epstein y afirmara que no existían pruebas de una supuesta lista de clientes famosos utilizada para chantajes, como sostienen diversas teorías conspirativas.

Blanche ha estado involucrado en la gestión de esos expedientes tanto como fiscal general adjunto como, posteriormente, al asumir de forma interina el cargo tras la salida de Pam Bondi en abril. También encabezó el interrogatorio en prisión a Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Epstein.

En la audiencia, el funcionario respondió además a preguntas sobre un fondo destinado a compensar a aliados de Trump investigados durante la Administración de Joe Biden y aseguró que esa iniciativa no seguirá adelante.

“El fondo para investigar el uso partidista de las instituciones ha muerto. No va a seguir adelante”, afirmó.

Tras la comparecencia, el Comité Judicial del Senado deberá decidir si recomienda la nominación de Blanche para que sea votada por el pleno de la Cámara Alta.

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