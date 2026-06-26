Juez ordena al Departamento de Justicia revelar contenido censurado de los archivos de Jeffrey Epstein

LOS ÁNGELES – Un juez federal ordenó este jueves al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) revelar el contenido censurado en las páginas divulgadas de los archivos del caso de Jeffrey Epstein, que incluyen varios correos electrónicos sobre videos y actividad sexual con mujeres menores de edad, o justificar por qué decidió suprimir ese contenido.

El juez del Distrito de Columbia Emmet Sullivan dio al gobierno del presidente Donald Trump hasta el 2 de julio para cumplir con la orden.

El mandato judicial se da en relación con una demanda presentada por la periodista independiente Katie Phang, que alega que el Departamento de Justicia ha ocultado información importante, que el público tiene derecho a conocer.

Entre la información tachada por el gobierno estadounidense se encuentran “al menos ocho intercambios de correos electrónicos con el Sr. Epstein sobre un ‘video de tortura’ y actividad sexual con mujeres jóvenes, incluidas menores de edad”, según la orden del juez basado en Washington.

También se requiere que se divulgue la entrevista censurada de una mujer que afirmó haber sido abusada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando era menor.

Además, se ordenó al DOJ a publicar un registro detallado de todas las partes censuradas en los archivos divulgados sobre Epstein.

El gobierno de Trump ha sido criticado por su gestión de los archivos Epstein. En febrero pasado, el DOJ retiró de su página web miles de documentos relacionados con el caso después de que se denunciara que la identidad de las víctimas había sido comprometida.

Abogados de las sobrevivientes afirmaron que las deficiencias en la edición de los archivos habían “trastocado” la vida de casi 100 víctimas.

La divulgación de los archivos se había ordenado tras la aprobación de una medida por ambas cámaras del Congreso que obligaba al DOJ a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein.

Millones de documentos, que incluyen correos electrónicos y fotografías, relacionados a las investigaciones federales sobre Epstein y su muerte en 2019, mientras permanecía bajo custodia a la espera de juicio, han sido revelados desde diciembre pasado, pero muchos de ellos están censurados.

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