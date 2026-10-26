MLB: Puertorriqueño Francisco Lindor de New York Mets ganó premio Roberto Clemente 2026

El jugador puertorriqueño Francisco Lindor, de los New York Mets, ganó el Premio Roberto Clemente 2026 de las Grandes Ligas.

Representing the game of Baseball through extraordinary character, community involvement, philanthropy and positive contributions, both on and off the field.@Lindor12BC is the 2026 Roberto Clemente Award winner! ? pic.twitter.com/lJqXqQiK6P — New York Mets (@Mets) October 26, 2026

La distinción de las Mayores reconoce anualmente al jugador que mejor representa los valores del béisbol mediante su carácter, trabajo comunitario, filantropía y contribuciones dentro y fuera del terreno. El premio, además, honra el legado de Clemente, astro boricua y miembro del Salón de la Fama.

De esta manera, el pelotero se suma a la exclusiva lista de boricuas merecedores del reconocimiento: Edgar Martínez (2004), Carlos Delgado (2006), Carlos Beltrán (2013) y Yadier Molina (2018).

¡Un honor indescriptible! Francisco Lindor se une a Edgar Martínez, Carlos Delgado, Carlos Beltrán y a Yadier Molina como los puertorriqueños que han ganado el Premio Roberto Clemente. Es la continuidad de un legado que trasciende generaciones y el deporte. pic.twitter.com/ON5CgZsONO — MLB Español (@mlbespanol) October 26, 2026

Dos de los cuatro puertorriqueños que ganaron el premio Roberto Clemente en el béisbol de Grandes Ligas hasta 2018, están en el Salón de la Fama del béisbol, y los otros dos tienen serias posibilidades de ingresar también algún día al recinto de inmortales.

El premio le será entregado este lunes previo al tercer partido de la Serie Mundial, a celebrarse en el Tropicana Field, hogar de los Rays de Tampa Bay, quienes reciben a los Brewers de Milwaukee.

Feliz de conseguir el premio Roberto Clemente

“Se siente superbrutal decir que mi nombre está en la lista de Clemente, y estar alrededor de los grandes de Puerto Rico, de los inmortales de Puerto Rico. Aunque sé que Delgado todavía no está ahí, pero va a ser uno de los inmortales. Y Yadier también. Estar alrededor de ellos, para mí es un honor, me llena de mucho orgullo y espero que la gente en Puerto Rico lo vea como que uno de los nuestros sigue poniendo el nombre de nosotros en alto”, manifestó Lindor.

“Y no solamente poniendo el nombre de nosotros en alto en el terreno, sino afuera también, impactando a las comunidades, estar por ahí haciendo labores que a todos nosotros nos dicen desde chiquitos: ‘bendice al vecino, ayuda al prójimo’”.

Congratulations to Francisco Lindor of the New York Mets, winner of the 2026 Roberto Clemente Award presented by Capital One! ? pic.twitter.com/0pc0IhIoAs — MLB (@MLB) October 26, 2026

Clemente fue exaltado al Salón de la Fama póstumamente en 1973, habiendo registrado una brillante carrera como pelotero.

Lindor, por su lado, ha impacto a múltiples organizaciones.

“Nominado por los Mets, recibió el galardón en reconocimiento a su extensa labor con diversas organizaciones, tales como la Scene Foundation, el Programa de Medicina Deportiva de la escuela secundaria Bayside (Bayside High School), el programa Lindor’s Leaders, la red hospitalaria Children’s Miracle Network, la Academia Montverde (donde estudió su escuela superior) y los Boys and Girls Clubs”, reseñó Matt Bourne, vicepresidente senior de comunicaciones de Major League Baseball (MLB).

Deportivamente, a lo largo de su trayectoria de 12 campañas, Lindor se ha destacado como uno de los mejores campocortos de su generación.

De hecho, fue el primer torpedero en toda la historia del béisbol en lograr en tres temporadas distintas con la combinación de 25 o más cuadrangulares, y 25 o más bases robadas. La hazaña la alcanzó en 2024, y en la temporada siguiente, en 2025, sumó la cuarta, al disparar 31 batazos de vuelta completa y robarse la misma cantidad de almohadillas.

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