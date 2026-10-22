Murió Todd Benzinger, campeón de la Serie Mundial de 1990 con Cincinnati

Todd Benzinger, el ex primera base recordado por asegurar el out final con el que Cincinnati Reds se coronaron campeones de la Serie Mundial en 1990, murió este jueves 22 de octubre a los 63 años, según informó la propia franquicia a través de sus canales oficiales.

Nacido en Dayton, Kentucky, Benzinger fue seleccionado en el draft de 1981 por los Boston Red Sox, equipo con el que debutó en las Mayores en 1987. Tras ser traspasado a Cincinnati en un cambio que involucró a Nick Esasky, se adueñó de la titularidad en la inicial durante la campaña de 1989, imponiendo marcas personales con 17 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas.

Su momento cumbre llegó un año después, cuando atrapó el engarce definitivo en la primera base para completar la barrida de cuatro juegos sobre los Oakland Athletics.

A lo largo de sus nueve campañas en la Gran Carpa, Benzinger vistió las camisetas de Boston, Cincinnati, Kansas City Royals, Los Angeles Dodgers y San Francisco Giants, retirándose al término de la temporada de 1995 con un promedio al bate de .257, 66 jonrones y 376 carreras remolcadas.

Tras colgar los ganchos, se mantuvo vinculado a la organización de los Rojos como mánager de los Dayton Dragons (filial Clase A) entre 2009 y 2010, siendo además una presencia habitual en las actividades comunitarias del club.

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