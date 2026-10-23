MLB: Brewers tomaron ventaja en la Serie Mundial tras apretado triunfo ante Rays

Los Milwaukee Brewers pegaron primero en la Serie Mundial 2026, luego de imponerse 3-2 a Tampa Bay Rays en el American Family Field, por el Juego 1 del Clásico de Otoño de MLB.

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La joven perla venezolana Jackson Chourio y su compatriota William Contreras se combinaron para remolcar dos carreras y pegar cuatro hits en el triunfal regreso de Milwaukee a una Serie Mundial tras 44 años de ausencia.

THE BREWERS GET THEIR FIRST WORLD SERIES WIN IN 44 YEARS



WHAT AN ENDING IN MILWAUKEE ? https://t.co/lEZKbhbM1c pic.twitter.com/1dI3ZVdSjR — MLB (@MLB) October 24, 2026

Los locales sobrevivieron el asedio de Tampa en una última entrada de locura y tomaron el mando de este Clásico de Otoño en el que ambos equipos pugnan por el primer título de su historia.

Brewers con dominio de la pizarra

Los Milwaukee Brewers pegaron rápido para conseguir una ventaja importante desde la primera entrada con un rally de dos carreras, que guio el camino para la victoria en el encuentro inaugural en el Clásico de Otoño.

El triunfo de los Brewers comenzó a escribirse desde su primer turno al bate, con un sencillo que colocó a Jackson Chourio en primera base; apareció después Christian Yelich, con un doble por el jardín central que impulsó a Chourio para poner la primera en la pizarra.

THE BREWERS STRIKE FIRST ?



Christian Yelich immediately puts the Brewers on the board with an RBI triple! pic.twitter.com/8xOy2p4Gkk — MLB (@MLB) October 24, 2026

La afición seguía festejando en el American Family Field cuando, en el siguiente lanzamiento, William Contreras conectó un sencillo que llevó a Yelich a la registradora para dar a los cerveceros una ventaja de dos carreras.

The Brewers have come out swingin' ?



William Contreras adds on in the 1st! #WorldSeries pic.twitter.com/ZXhsLThhA1 — MLB (@MLB) October 24, 2026

En la cuarta entrada los Rays se acercan con una carrera de Jonathan Aranda, impulsada por Liam Hicks. No obstante, ya no pudieron acercarse más, dejado la derrota en el récord de Nick Martínez, quien concedió las dos primeras carreras.

The Rays get on the board in Game 1 ?

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Los Brewers aumentaron su ventaja con un batazo de Jackson Chourio, que impulsó la carrera de Cooper Pratt.

ACTION JACKSON ?



Jackson Chourio shoots one down the line to plate another run for the Brewers! pic.twitter.com/c0ZeWqY4UF — MLB (@MLB) October 24, 2026

Finalmente, en la novena, los Rays tuvieron casa llena con solo un out, producto de una ronda de pitcheo lleno de bolas por parte de Megill, el cerrador, pero en los Cerveceros salvaron la serie, aunque concedieron la carrera de Jorge Mateo.

Jacob Misiorowski lanza el picheo más rápido en la historia de la Serie Mundial

Jacob Misiorowski no tuvo que esperar mucho para hacer historia en su primera Serie Mundial. Con su primer picheo del Juego 1, frente al bateador designado de los Tampa Bay Rays, Yandy Díaz, el abridor de los Milwaukee Brewers estableció un nuevo récord de velocidad de lanzamiento en una Serie Mundial desde que existen registros (2008), al tirar una bola rápida de cuatro costuras que alcanzó las 103.5 millas por hora (mph).

Jacob Misiorowski makes history on the very first pitch of the World Series ? pic.twitter.com/vywPKuNzsE — MLB (@MLB) October 24, 2026

Misiorowski rompió la marca que había establecido el relevista cubano Aroldis Chapman con los Chicago Cubs durante la Serie Mundial de 2016, cuando el cerrador realizó un lanzamiento a 103.2 mph.

Antes del inicio del juego, se esperaba que Misiorowski superara la marca establecida en 2016, tomando en cuenta que su recta promedió las 100.6 mph durante la temporada de 2026. Además, impuso el récord de más lanzamientos por encima de las 100 mph en una temporada, con 1,115, superando la marca de 673 que había establecido Jordan Hicks con los St. Louis Cardinals en 2018.

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