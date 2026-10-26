Murciélagos en Nueva York: cómo protegerlos durante el invierno

Halloween suele convertir a los murciélagos en protagonistas de decoraciones, disfraces y relatos de terror. Sin embargo, detrás de su imagen inquietante hay una especie fundamental para el equilibrio ambiental. En Nueva York, las autoridades aprovechan la celebración de la Semana del Murciélago (Bat Week) para recordar a los residentes que proteger a estos mamíferos también beneficia a las personas.

El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York (DEC) pide especialmente a quienes practican senderismo y otras actividades al aire libre que eviten entrar en cuevas y minas durante los meses fríos. Estos espacios sirven de refugio para los murciélagos que hibernan, y cualquier interrupción puede poner en riesgo su supervivencia.

La recomendación cobra relevancia al comenzar la temporada de bajas temperaturas, cuando estos animales necesitan conservar la energía acumulada para resistir hasta la primavera.

¿Por qué los murciélagos son importantes para Nueva York?

Aunque suelen despertar temor, los murciélagos ofrecen beneficios ecológicos que van mucho más allá de su presencia en los paisajes nocturnos. Su alimentación, basada principalmente en insectos, contribuye al control natural de plagas y reduce la necesidad de utilizar pesticidas en cultivos y jardines.

Ashley Meyer, bióloga de vida silvestre del DEC, explicó en un video difundido por la agencia que despertar repetidamente a los ejemplares durante la hibernación los obliga a consumir reservas energéticas que necesitan para sobrevivir el invierno.

El impacto también alcanza al sector agrícola. Nic Comparato, biólogo especializado en murciélagos y candidato a doctorado en la Universidad Rutgers, señaló que las poblaciones saludables pueden ayudar a los agricultores a reducir el uso de productos químicos.

Ese beneficio repercute en la salud humana. Una menor dependencia de pesticidas puede favorecer un entorno agrícola más saludable y beneficiar a las comunidades que consumen los alimentos producidos en esas tierras.

Para Nueva York, cuya ciudad depende también de los productos cultivados en otras regiones del estado, conservar estos animales representa una contribución indirecta a la protección del sistema alimentario.

¿Dónde se pueden encontrar murciélagos en Nueva York?

No hace falta viajar a las montañas del norte del estado para observarlos. Los murciélagos también forman parte del ecosistema urbano de la ciudad de Nueva York y pueden verse durante las noches cálidas en parques y otros espacios abiertos.

Comparato, cuya investigación se centra en los murciélagos urbanos, organiza recorridos de observación en parques durante los meses más templados. Según explicó, muchos residentes descubren durante estas actividades que los animales que confundían con pájaros son, en realidad, murciélagos.

Su vuelo puede facilitar la identificación. A diferencia de las aves, estos mamíferos suelen realizar movimientos rápidos, irregulares y zigzagueantes mientras persiguen insectos. Necesitan batir las alas continuamente para mantenerse en el aire, lo que produce una trayectoria aparentemente impredecible.

Las especies también presentan distintas estrategias para adaptarse a la vida urbana. Algunos ejemplares utilizan árboles como refugio, mientras que otros pueden ocupar estructuras como edificios antiguos y mausoleos de cementerios.

La llegada del frío, no obstante, dificulta su observación. A medida que bajan las temperaturas, muchos murciélagos se retiran a sus refugios invernales o reducen su actividad visible.

Para Comparato, esa capacidad de adaptación establece un vínculo con los habitantes de la ciudad: ambos deben encontrar maneras de prosperar en un entorno exigente y cambiante.

Una enfermedad que amenaza a los murciélagos

La conservación de estas especies enfrenta un obstáculo considerable: el síndrome de la nariz blanca, una enfermedad causada por un hongo que afecta a los murciélagos durante la hibernación.

De acuerdo con el DEC, desde 2006 esta enfermedad ha provocado la muerte de más del 90% de los murciélagos en algunos refugios de hibernación del estado.

Entre las especies afectadas se encuentra el murciélago tricolor, que hiberna en cuevas. Comparato señaló que sus poblaciones sufrieron un impacto devastador en Nueva York.

La pérdida de ejemplares preocupa tanto por la supervivencia de las especies como por las consecuencias ecológicas que puede provocar la disminución de sus poblaciones. Menos murciélagos significa también una menor capacidad natural para controlar determinadas poblaciones de insectos.

Por eso, evitar las molestias durante la hibernación constituye una medida especialmente importante. Una visita aparentemente inofensiva a una cueva puede alterar el descanso de animales que dependen de sus reservas energéticas para atravesar los meses más fríos.

¿Qué pueden hacer los residentes para protegerlos?

El DEC recomienda varias acciones cotidianas para ayudar a conservar los murciélagos, incluso desde las viviendas y los jardines.

Evitar cuevas y minas durante el invierno: no entrar en refugios donde los murciélagos puedan estar hibernando ni perturbar sus colonias.

no entrar en refugios donde los murciélagos puedan estar hibernando ni perturbar sus colonias. Proteger los árboles: limitar, cuando sea posible, la eliminación de árboles durante los meses fríos, especialmente aquellos que pueden servir de refugio.

limitar, cuando sea posible, la eliminación de árboles durante los meses fríos, especialmente aquellos que pueden servir de refugio. Crear jardines para polinizadores: plantar flores que atraigan insectos ayuda a mantener fuentes de alimento para los murciélagos.

plantar flores que atraigan insectos ayuda a mantener fuentes de alimento para los murciélagos. Mantener a los gatos dentro de casa: esta medida reduce el riesgo de que cacen murciélagos y otros animales silvestres.

Las autoridades también buscan desmontar algunos mitos asociados con estos mamíferos. Meyer explicó que no todos los murciélagos tienen rabia y que la mayoría evita el contacto con las personas. Según la bióloga, menos del 1% de los ejemplares silvestres presentes en el entorno natural portaría el virus.

Aun así, la precaución es indispensable. Los funcionarios sanitarios aconsejan no tocar ni manipular murciélagos. Si una persona cree haber tenido contacto con uno, debe buscar orientación médica cuanto antes para evaluar el posible riesgo de exposición a la rabia.

La Semana del Murciélago ofrece así una oportunidad para mirar más allá de los símbolos de Halloween. En Nueva York, conservar a estos animales significa proteger una parte discreta, pero valiosa, del ecosistema del que también depende la vida cotidiana de sus habitantes.

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