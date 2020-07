Una imagen compartida en redes sociales provocó el asombro de muchos usuarios, al punto que fue distribuida miles de veces más. Se trata de la foto de un murciélago gigante en Filipinas que se hizo viral en unos minutos.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

El quiróptero es un ejemplar de murciélago diadema, también conocido como zorro volador de corona dorada gigante, una especie que puede llegar a medir hasta seis pies (1.7 metros) y que habita en la selvas tropicales de Filipinas.

Su dieta se basa en frutas, pero al ser tan extraños, son objeto de la cacería humana. Un usuario en Twitter aseguró que el cuerpo de estos murciélagos no es tan grande, pues es de las dimensiones de un perro mediano y son inofensivos para los humanos.

Heya, from the Philippines here. I can confirm this, they have a huuuuuge wingspan but the bodies are not really that big, more or less like the same body as a medium (bit smaller) sized dog. And yeah they only eat fruits, guavas most particularly. They’re really gentle too.

— still can’t see this ghost? (@louistenantIV) June 25, 2020