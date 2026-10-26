Trump intenta procesar nuevamente a James Comey por una supuesta filtración de hace una década

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió un nuevo frente judicial contra James Comey al intentar procesar al exdirector del FBI por una supuesta filtración de información clasificada ocurrida hace una década, en un caso que sus abogados consideran inválido porque la acusación formal habría sido presentada fuera del plazo establecido por la ley.

Los nuevos señalamientos fueron revelados el lunes en documentos judiciales desclasificados, que muestran detalles de una disputa mantenida hasta ahora a puerta cerrada y que representa una nueva escalada en el enfrentamiento entre Comey y la administración del presidente Donald Trump.

La información fue publicada por The Associated Press, que detalló que el Departamento de Justicia presentó el pasado 5 de octubre, bajo secreto de sumario, una denuncia relacionada con un artículo publicado por The New York Times en octubre de 2016. El texto periodístico revelaba la existencia de una orden secreta que obligaba a Yahoo a revisar correos electrónicos en busca de mensajes que pudieran estar relacionados con una organización terrorista extranjera.

La orden había sido emitida por un juez del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y Yahoo tenía prohibido hacerla pública. El artículo citó a dos funcionarios del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato.

Según documentos judiciales recientemente desclasificados, los fiscales sostienen que Comey participó en acciones destinadas a corregir información que había aparecido previamente en Reuters y que posteriormente ordenó a miembros de su equipo hablar con un periodista de The New York Times sobre la veracidad de determinados datos.

Para el Departamento de Justicia, esas acciones supusieron la transferencia ilegal de información clasificada.

La defensa rechaza esa interpretación y cuestiona, además, que el gobierno pueda presentar el caso después de transcurridos 10 años desde la publicación del artículo.

El Departamento de Justicia sostiene que presentó una “acusación formal” para impedir que venciera el plazo de prescripción. Un portavoz de la institución afirmó que presentar una denuncia penal con ese propósito es una práctica reconocida en los tribunales federales y señaló que la investigación continúa abierta.

Los abogados de Comey sostienen lo contrario. Argumentan que la ley exige que, dentro del período de 10 años, se presente una acusación formal aprobada por un gran jurado y que una simple denuncia no puede sustituir ese procedimiento.

“Por tercera vez en poco más de un año, el Departamento de Justicia ha intentado acusar al Sr. Comey de un delito federal. El Sr. Comey mantiene firmemente su inocencia”, declaró su abogado, Patrick Fitzgerald.

La defensa pidió a un juez que desestime el procedimiento. La solicitud todavía está pendiente.

Comey también respondió el lunes y calificó el nuevo intento como un abuso del Departamento de Justicia. “Sigo siendo inocente, sigo sin tenerles miedo a estas personas y sigo creyendo en la independencia del poder judicial federal”, afirmó en un video difundido por el exdirector del FBI.

La investigación sobre la supuesta filtración no es nueva. De acuerdo con AP, las autoridades federales comenzaron a examinar el caso a principios de 2017. El fiscal especial John Durham, quien posteriormente investigó la actuación del FBI durante la pesquisa sobre los posibles vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump de 2016, recomendó en un memorando clasificado de diciembre de 2018 que no se presentaran cargos penales por la revelación.

Una segunda investigación fue abierta en enero de 2019 por la Fiscalía del Distrito de Columbia bajo el nombre en clave “Vórtice Tropical”. Ese proceso concluyó en febrero de 2020 sin cargos contra ninguna persona.

La defensa de Comey utiliza esos antecedentes para cuestionar la decisión actual del Departamento de Justicia. “En ambas ocasiones, el Gobierno determinó que no se debían presentar cargos contra nadie”, afirmó Fitzgerald.

El nuevo procedimiento se suma a otros dos casos penales que han involucrado a Comey desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Una acusación presentada anteriormente en Virginia lo señalaba por haber mentido al Congreso en 2020, pero un juez la desestimó después de determinar que el fiscal que la presentó había sido designado de manera ilegal.

Otro proceso acusa a Comey de haber amenazado a Trump mediante una fotografía publicada en Instagram en la que aparecía una secuencia de conchas marinas formando los números “86 47”. Comey ha intentado también que ese caso sea desestimado.

La confrontación entre Trump y el exdirector del FBI se remonta a 2017, cuando el entonces presidente despidió a Comey mientras el FBI investigaba posibles vínculos entre Rusia y su campaña electoral. La investigación fue posteriormente asumida por el fiscal especial Robert Mueller, quien concluyó que Rusia había intervenido en las elecciones de 2016, aunque no encontró pruebas suficientes para establecer una conspiración criminal entre la campaña de Trump y Moscú.

Desde entonces, Trump ha acusado reiteradamente a Comey de delitos graves y lo ha descrito como un “mentiroso despreciable”. Comey, por su parte, relató en sus memorias de 2018 su tensa relación con el presidente y describió a Trump de manera especialmente crítica.

El conflicto también alcanzó a Maurene Comey, hija del exdirector del FBI y entonces fiscal del Departamento de Justicia en Nueva York. Fue despedida el año pasado y un juez federal determinó el lunes que su destitución fue ilegal.

El nuevo proceso contra Comey ocurre además mientras el Departamento de Justicia impulsa otras investigaciones y acusaciones contra antiguos funcionarios del FBI y realiza acciones contra figuras demócratas, entre ellas un registro en la vivienda de la congresista Ilhan Omar.

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