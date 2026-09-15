Líder demócrata de la Cámara de Representantes expresa preocupación por financiamiento ruso de boda de Trump Jr.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, expresó su preocupación por la confirmación de que parte de la celebración de la boda de Donald Trump Jr. fue financiada por Umar Kremlev, un empresario ruso con vínculos cercanos al presidente Vladimir Putin.

“Por supuesto que es una preocupación”, respondió Jeffries al ser consultado sobre el acuerdo, de acuerdo con declaraciones recogidas por Associated Press.

La reacción se produjo después de que Bettina Trump, esposa de Donald Trump Jr., confirmara que Kremlev, a quien describió como un “querido amigo”, costeó dos noches de celebraciones posteriores a la ceremonia matrimonial como un regalo de bodas.

La pareja explicó en una publicación conjunta que su matrimonio tuvo lugar en una ceremonia privada, únicamente con familiares, y que el festejo posterior en las Bahamas había sido planeado originalmente como un fin de semana con amigos.

“Fue un regalo de bodas extraordinariamente generoso de un amigo, algo por lo que estuvimos y seguimos estando profundamente agradecidos”, escribió Bettina Trump.

La confirmación llegó después de una investigación de ProPublica que reportó que Kremlev habría financiado cientos de miles de dólares en gastos del evento de tres días, incluido el alquiler de una de las islas privadas donde se desarrolló la celebración y un espectáculo de fuegos artificiales.

Kremlev dirige la Asociación Internacional de Boxeo y mantiene vínculos con el gobierno ruso. Recientemente recibió de Putin la Orden de la Amistad y acompañó al mandatario ruso durante un viaje a China, de acuerdo con la información citada por AP.

La revelación adquiere una dimensión política por los antecedentes de Trump Jr. con Rusia. Durante la campaña presidencial de 2016, su reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya en la Torre Trump fue objeto de investigaciones federales y del Congreso por las posibles conexiones entre la campaña de su padre y los esfuerzos rusos para influir en las elecciones estadounidenses.

Jeffries vinculó el episodio con la promesa de los demócratas de ampliar las investigaciones y la supervisión del gobierno si recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre.

El líder demócrata afirmó que, al igual que con otros asuntos que considera parte de una “corrupción sin precedentes” bajo la administración Trump, los demócratas utilizarían sus facultades de supervisión desde el comienzo del próximo Congreso para investigar y exigir responsabilidades.

Kremlev y Trump Jr. ya habían aparecido juntos públicamente. En 2025, el hijo del presidente participó en un evento de la organización de boxeo en Estambul, donde compartió escenario con Kremlev. El caso también se produce mientras Rusia mantiene su guerra contra Ucrania y la administración Trump intenta avanzar en negociaciones para poner fin al conflicto.

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