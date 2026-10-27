China suspende la Liga de España y a Mbappé tras polémica con Mao Zedong

La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de la Liga española de fútbol y de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un ‘meme’ que lo compara con Mao Zedong.

Según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública, la medida entró en vigor la noche del lunes y también incluye la retirada de todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista.

La suspensión también fue recogida por otros medios chinos, como Jimu News y Qilu Yidian, así como por el diario oficialista Global Times, que atribuyó expresamente la información a The Paper.

La decisión se suma a las anunciadas este martes por varias empresas chinas, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que comunicaron el cese de su cooperación comercial con Mbappé al expresar su rechazo a comportamientos que hieran los sentimientos del pueblo chino.

???? | Dos marcas chinas acaban de romper con Kylian Mbappé por llamar "dictador" a Mao Zedong.



Estaba reaccionando a un meme que pegaba su cara sobre la de Mao.



Dongpeng y Mengniu cortaron lazos hoy, citando tolerancia cero ante cualquier cosa que ofenda el sentimiento? pic.twitter.com/z4oqYBZypd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 27, 2026

Kylian Mbappé pide disculpas por sus palabras sobre Mao Zedong

Kylian Mbappé, internacional francés del Real Madrid, pidió disculpas al pueblo chino en sus redes sociales con un comunicado donde dice que, en una entrevista reciente, se ha dado una imagen suya que no es la correcta y que entiende que haya podido molestar a la comunidad china, por la que siente “un profundo respeto, tanto a su pueblo como a su historia”.

“En una reciente entrevista, he reaccionado ante una foto mía en la que poso. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todos aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente”, apunta Mbappé.

El jugador francés expresó sus disculpas en tres idiomas: francés, chino e inglés, en un comunicado fechado en París por su compañía Interconnected Ventures.

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