El inglés Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026

El delantero del Bayern Múnich y capitán de la selección inglesa Harry Kane fue galardonado con el Balón de Oro 2026. El premio pone fin a una sequía de 25 años para el fútbol de su país, convirtiéndose en el primer futbolista inglés en levantar la esfera dorada desde que Michael Owen hiciera lo propio en la edición de 2001, y registrando la sexta distinción individual de este calibre en la historia de Inglaterra.

El reconocimiento premia una de las campañas individuales más demoledoras de la década. Sumando sus actuaciones con el Bayern Múnich y el combinado de ‘Los Tres Leones’, Kane registró la imponente marca de 73 goles y ocho asistencias. Se trata de una producción realizadora colosal que evoca los registros de Lionel Messi en la histórica temporada 2011-2012 (cuando el argentino alcanzó los 91 tantos), posicionando al artillero británico en la cumbre absoluta del balompié internacional.

El británico no solo conquistó la Bota de Oro europea con sus 36 tantos en la Bundesliga para revalidar el título del Bayern, sino que también firmó 6 dianas cruciales con Inglaterra durante la Copa del Mundo en triunfos clave ante México y República del Congo.

Durante su discurso de aceptación, el goleador de 33 años se impuso en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal antes de expresar su gratitud: “Ya me he quedado sin palabras. Es un honor recibir este premio aquí en mi casa, en Londres. No estaría donde estoy sin el Tottenham, que me permitió vivir este sueño cuando llegué a los once años”. Asimismo, dedicó un emotivo mensaje de apoyo a su entrenador en el Bayern, Vincent Kompany, quien se encuentra ingresado en el hospital tras sufrir un colapso en Múnich: “Sé que esto te va a dar algo de energía”.

Kane superó en las votaciones finales a Kylian Mbappé y Lamine Yamal tras un tramo final de temporada impecable que respaldó la preferencia de los jurados internacionales. “Ganar este premio en mi ciudad natal, frente a mi familia y tras años de trabajo incesante, es el mayor honor de mi carrera profesional”, expresó visiblemente emocionado el ariete de 33 años al recibir el trofeo en el escenario londinense.

Sigue leyendo:

·Neymar expulsado en Brasil tras aplicársele la regla de no taparse la boca

·Borussia Dortmund premiará a aficionados que no usen el celular durante los partidos

·CSD denuncia a Javier Tebas ante el TAD por sus declaraciones sobre Real Madrid TV