Flávio Bolsonaro escapó de Brasil rumbo a EE.UU., según fuentes cercanas al excandidato

El senador y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro abandonó Brasil y se encuentra en un vuelo con destino a Estados Unidos tras su derrota en las elecciones del domingo, según confirmaron fuentes cercanas y funcionarios estadounidenses a CNN.

El lunes, el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó a Bolsonaro entregar sus pasaportes en un plazo estricto de 24 horas. Ante la negativa de entrega, la Policía Federal de Brasil anuló los documentos. Según los reportes de CNN Brasil, las autoridades policiales lo están buscando actualmente.

Una fuente brasileña cercana al senador indicó a la cadena que la salida responde al temor de un posible arresto. El máximo tribunal mantiene una investigación contra el político por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, mientras que el líder conservador niega haber cometido delito alguno.

Rutas de salida y pronunciamientos

El método exacto de salida permanece indeterminado. El medio argentino Infobae reportó inicialmente que el traslado se efectuó vía Argentina. Sin embargo, el gobierno argentino declaró oficialmente a los medios de comunicación que no tiene constancia del ingreso de Flávio Bolsonaro a su territorio nacional.

Antes de viajar, Flávio Bolsonaro publicó un video en Instagram señalando que la policía le había comunicado una prohibición de salida, negando tener intención de huir.

El martes, su hermano Eduardo Bolsonaro, quien previamente sugirió que abandonara Brasil si fracasaba, catalogó de «mentira» las noticias sobre la huida. CNN señaló que se ha puesto en contacto con la Policía Federal, el senador y su partido político para obtener declaraciones, aunque sin respuestas sobre su paradero actual.

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