Trump cuestiona la legitimidad de las elecciones en Brasil y las califica de corruptas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes la transparencia de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y aseguró que los comicios parecieron fraudulentos, aunque afirmó que no respaldó a ninguno de los candidatos.

“Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas”, declaró Trump a periodistas antes de abordar el avión presidencial Air Force One, con destino a Misisipi, donde tenía previsto participar en un mitin electoral.

El mandatario estadounidense insistió en sus críticas al proceso electoral brasileño y sostuvo que la imagen que dejaron las votaciones fue negativa. “No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, agregó.

Lula obtuvo el domingo la victoria en la segunda vuelta y aseguró un nuevo mandato presidencial, después de remontar el resultado de la primera ronda del 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro había quedado por delante.

.@POTUS on the election in Brazil: "It looked like another rigged election, frankly. I didn't take sides, but it was a terrible look for the world. Elections have to be indisputable ? and it looked very bad to me." pic.twitter.com/wNQBXiN4Go — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 26, 2026

El resultado representa una derrota para el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, quien no reconoció la victoria de Lula y anunció que recurrirá a la Justicia para solicitar la “anulación” de los comicios. Su reclamo se centra en la decisión judicial de extender dos horas el horario de votación en todo el país, tras una solicitud de la campaña del presidente electo.

La victoria de Lula supone también un revés para los esfuerzos de Trump por ampliar la influencia de Washington en América Latina mediante gobiernos de derecha cercanos a su agenda política.

Aunque Trump no expresó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro durante la campaña, recibió al senador en mayo en el Despacho Oval de la Casa Blanca, un gesto diplomático poco habitual para un legislador extranjero.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha incrementado la presión sobre el gobierno brasileño. El año pasado impuso elevados aranceles a productos de Brasil en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, aliado del republicano durante su primer mandato presidencial.

El expresidente brasileño fue condenado por su participación en un intento de golpe de Estado para impedir la transición de poder tras las elecciones de 2022.

Sigue leyendo:

• Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil al vencer a Flávio Bolsonaro

• Flávio Bolsonaro vence a Lula en Brasil, pero habrá segunda vuelta

• Lula arremete contra Marco Rubio y lo acusa de “no querer” a Brasil y América Latina