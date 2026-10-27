Juez prohíbe a Trump talar más árboles en campo de golf público en Washington

La jueza federal Ana Reyes ordenó suspender de forma indefinida la tala de árboles por parte de la Administración de Donald Trump en el parque East Potomac de Washington D.C., paralizando los trabajos de renovación de un histórico campo de golf público.

La orden de la magistrada establece la prohibición absoluta para el Ejecutivo de remover o causar daños a la vegetación del área mientras el proceso en los tribunales siga en curso. Esta decisión extiende una restricción preliminar que tenía fecha de vencimiento este lunes. En su dictamen, Reyes exigió a los representantes del Gobierno despejar cualquier “ambigüedad” respecto a su promesa oficial de paralizar la remoción de las especies vegetales.

El Monumento a Washington se observa tras los tocones de árboles talados en el campo de golf de East Potomac Park. (Foto: Demaree Nikhinson/ AP)

El conflicto judicial se originó luego de un operativo realizado a principios de octubre, cuando las cuadrillas de trabajo derribaron más de 400 ejemplares durante un solo fin de semana. El Ejecutivo defendió dichos procedimientos argumentando que estaban sustentados en un programa de control y gestión paisajística que había sido diseñado previamente en el año 2019.

No obstante, la jueza Reyes cuestionó la naturaleza de estas obras, poniendo en duda si realmente respondían al programa de 2019 o si se trataba de un esfuerzo por acelerar los trabajos de renovación impulsados por Trump, informó EFE.

Demandantes y reclamo ambiental

La paralización de las obras responde a un recurso legal introducido conjuntamente por la organización civil D.C. Preservation League y dos usuarios de la disciplina deportiva. Los demandantes sostienen formalmente que el gobierno omitió ejecutar los estudios necesarios sobre los efectos ambientales y el impacto al patrimonio histórico que acarrearía el desarrollo de la obra.

El terreno afectado corresponde al histórico East Potomac Golf Links. Estas instalaciones se encuentran situadas en una isla artificial localizada al sur de la Explanada Nacional. El plan gubernamental pretende modificar el complejo para que cuente con la capacidad técnica y logística de albergar torneos de máximo nivel.

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