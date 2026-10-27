María Corina Machado está dispuesta a dialogar directamente con Delcy Rodríguez, afirma su equipo

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, retornó a Venezuela con la disposición de establecer conversaciones directas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para avanzar en el proceso de transición política, así lo confirmó su equipo político.

“Ella ha manifestado su disposición de sentarse no solo con Delcy, con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda (…) y yo creo que al final no solo Estados Unidos, sino este sistema y los venezolanos, saben que ella precisamente es una garantía de que este proceso está teniendo éxito”, apuntó Claudia Macero, jefa de comunicaciones de Machado, en declaraciones a la emisora local, Unión Radio.

Inclusión ciudadana en el diálogo

Machado, radicada meses en Panamá, busca integrar a los ciudadanos en las negociaciones, por lo que Macero explicó que “la gente siente que hace falta una silla” en la mesa, “y es la de ellos, entonces creo que el rol de María Corina es escuchar esas propuestas de la gente, incorporarlas en esa discusión”.

El ingreso de Machado conmocionó el espectro político venezolano al anunciar mediante la red social X su regreso al país sudamericano, con una posterior aparición pública en Santa Rosa, en el estado Lara.

“Los detalles de su regreso yo se los reservo a ella, creo que será ella la que lo cuente, la que lo puede explicar (…) hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos”, explicó Macero respecto a los detalles de su vuelta a Venezuela.

Papel de EE.UU. en el panorama político venezolano

Sobre el apoyo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Macero afirmó que su mensaje “es claro: forma parte de un proceso que tiene que ver con lo que está atravesando Venezuela, un proceso de transición que requiere de todas las partes y que evidentemente no puede dejar por fuera a María Corina”.

“No hay un proceso de transición ni de elección creíble sin la fuerza y sin la legitimidad de la gente que ella representa”, agregó Macero.

Posteriormente, Machado lideró una caravana terrestre de ocho horas por cinco estados. El trayecto concluyó en Caracas, donde los ciudadanos se congregaron pidiendo elecciones presidenciales para el próximo año.

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