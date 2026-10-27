Nueva York advierte: ICE y agentes federales armados no pueden entrar a centros de votación

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, recordó a los electores que las leyes estatales y federales establecen protecciones contra la intimidación electoral y restringen la presencia de militares y agentes federales armados en los centros de votación. El aviso incluye a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El llamado llega mientras la votación anticipada continúa en todo el estado y se acerca la jornada electoral del martes 3 de noviembre de 2026. Los electores pueden emitir su voto anticipadamente hasta el domingo 1 de noviembre.

James instó a los neoyorquinos a ejercer su derecho sin dejarse intimidar por amenazas, rumores sobre posibles arrestos o advertencias relacionadas con su situación migratoria. Para denunciar irregularidades, la Oficina de la Fiscal General (OAG) habilitó la línea directa de protección electoral, disponible en el teléfono (866) 390-2992 y en el portal electionhotline.ag.ny.gov.

“Ningún neoyorquino con derecho a voto debería quedarse en casa el día de las elecciones por miedo”, afirmó James. La fiscal general también advirtió que nadie puede utilizar una placa, un arma o una amenaza para impedir que una persona habilitada participe en los comicios.

¿Qué dice la ley sobre ICE y los agentes federales?

De acuerdo con las disposiciones federales citadas por la fiscal general, es ilegal ordenar, llevar o mantener tropas o agentes federales armados en un lugar de votación. La restricción comprende a integrantes de las fuerzas armadas y funcionarios federales de organismos como ICE, CBP y FBI, en los supuestos contemplados por la legislación.

Las normas también prohíben que miembros de las fuerzas armadas utilicen la fuerza, amenazas o intimidación para impedir que una persona vote. Asimismo, los funcionarios gubernamentales no pueden aprovechar su autoridad oficial para interferir o influir indebidamente en una elección federal.

La protección alcanza a cualquier persona que intente coaccionar a un elector para que vote o se abstenga de hacerlo. Por eso, difundir afirmaciones falsas sobre supuestos arrestos o consecuencias migratorias por acudir a las urnas puede constituir una forma de intimidación electoral y vulnerar las leyes aplicables.

Nueva York cuenta, además, con disposiciones específicas para limitar la colaboración de las autoridades locales con las operaciones migratorias dentro de los centros de votación. Según la directriz estatal, los gobiernos locales y sus empleados no pueden permitir el acceso de agentes encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración con fines de aplicación migratoria, salvo que presenten una orden judicial válida.

Quienes sospechen que funcionarios locales colaboran ilegalmente con agentes federales de inmigración pueden presentar una queja ante la Oficina de Apoyo a Inmigrantes, conocida como Office of Immigrant Trust (OIT), mediante su formulario oficial en inglés.

¿Pueden pedir identificación o comprobar la ciudadanía?

Una de las aclaraciones más importantes para los electores es que, en Nueva York, no se exige una identificación con fotografía como requisito general para votar. Tampoco se puede pedir a una persona que demuestre su ciudadanía únicamente por encontrarse en un centro electoral.

Existe una excepción para ciertos votantes que participan por primera vez en una elección federal y no presentaron identificación al registrarse. En esos casos, puede solicitarse documentación que confirme su identidad.

Entre los documentos aceptables pueden figurar una factura reciente de servicios públicos, un estado de cuenta bancario, un comprobante de nómina, un cheque emitido por el gobierno u otro documento oficial que incluya el nombre y la dirección del elector. No todos estos documentos necesitan llevar una fotografía.

Si un votante primerizo no dispone de la documentación requerida, puede emitir una boleta provisional. Después deberá comunicarse con su Junta Electoral local para conocer cómo confirmar su identificación y completar el procedimiento correspondiente.

Derechos de los electores dentro de las urnas

Las protecciones también abarcan la privacidad y la accesibilidad. Las personas que necesiten ayuda por una discapacidad o por dificultades para leer o escribir en inglés pueden acudir acompañadas de alguien que las asista durante el proceso, incluso dentro de la cabina de votación.

La persona que brinda apoyo no necesita ser ciudadana estadounidense, estar registrada para votar ni haber alcanzado la mayoría de edad. Las excepciones incluyen al empleador del elector, a un dirigente sindical y a sus respectivos representantes.

El voto es privado. Los inspectores electorales deben mantener a las demás personas a una distancia mínima de tres pies de quienes utilicen una cabina, un escáner de boletas o una máquina de votación. Nadie puede exigir que un elector muestre su boleta completada.

Además, están prohibidas las armas de fuego en los centros electorales y las actividades de campaña a menos de 100 pies de sus entradas. Esto incluye exhibir propaganda política o intentar influir en el sentido del voto dentro de esa zona.

Qué pueden y qué no pueden hacer los observadores electorales

Los observadores electorales están autorizados a presenciar el proceso y reportar irregularidades, pero no pueden obstaculizar el acceso a las urnas ni interferir con los votantes.

Las organizaciones políticas, los candidatos y los grupos que apoyan o rechazan propuestas electorales deben designarlos por escrito. Cada organización puede tener hasta tres observadores por distrito electoral al mismo tiempo, aunque solo uno puede permanecer en el área delimitada donde trabajan los inspectores.

Los observadores pueden cuestionar la elegibilidad de un elector cuando existan motivos justificados. Sin embargo, no pueden distribuir propaganda, manipular materiales electorales, presentar objeciones reiteradas sin fundamento ni acompañar a una persona hasta la cabina o la máquina de votación. Quienes interfieran con el proceso pueden ser expulsados.

La fiscal general también señaló que el Departamento de Justicia federal anunció planes para enviar observadores durante las elecciones de noviembre, posiblemente a Nueva York. Su presencia está prevista dentro de los procedimientos electorales, pero no les permite exigir identificaciones, interrogar a los electores, dar instrucciones al personal ni realizar actividades partidistas.

La OAG mantiene la coordinación con las juntas electorales y las fuerzas del orden para responder a posibles casos de intimidación. Cualquier persona que sufra o presencie amenazas, interferencias o solicitudes indebidas de identificación puede denunciarlo al (866) 390-2992 o en electionhotline.ag.ny.gov. Si observa una situación que represente un peligro inmediato, debe contactar a las autoridades policiales locales.

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