Trump dice que Venezuela debería ser un estado de Estados Unidos y tener gobernador, no presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este martes, en tono de broma, la posibilidad de incorporar a Venezuela como el estado 51 del país norteamericano y sustituir la elección presidencial por la de un gobernador.

“Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador”, dijo durante un mitin en Corpus Christi, Texas, en apoyo a los candidatos republicanos para las elecciones de medio mandato.

No es la primera vez que Trump menciona la posibilidad de que Venezuela pase a formar parte de Estados Unidos. Sus declaraciones se producen en medio del acercamiento entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro durante una intervención militar estadounidense en enero.

Durante el mitin, el mandatario agradeció al régimen venezolano por la firma de un acuerdo que concede a la empresa North American Blue Energy Partners derechos sobre 17 yacimientos petroleros del país. El Pentágono posee una participación del 35% en la empresa matriz de esa compañía.

“Quiero agradecer a Venezuela, con la que nuestra relación se ha vuelto muy, muy buena, excelente, y donde las mayores compañías petroleras están invirtiendo ahora miles y miles de millones de dólares”, afirmó Trump.

Después del acto político, estaba previsto que el presidente, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, visitara un buque cargado de petróleo venezolano atracado en un puerto de Texas.

El comentario sobre la incorporación de Venezuela a Estados Unidos coincide con los planes de Washington para impulsar cambios institucionales en el país sudamericano. Un día antes, el Departamento de Estado anunció su respaldo a una hoja de ruta que contempla reformas del sistema judicial y electoral venezolano durante los próximos meses.

El plan prevé que, una vez completados esos cambios, Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia, lo que daría paso a un plazo constitucional para que en seis meses se realicen elecciones. Los comicios podrían celebrarse en 2027.

Tras la captura de Maduro, la administración Trump restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela y anunció acuerdos en el sector petrolero que permiten a Estados Unidos acceder a una parte de las reservas de crudo venezolanas.

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