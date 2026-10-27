Trump asegura que Venezuela le envió 1 millón de barriles de petróleo como regalo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país recibirá un cargamento de 1 millón de barriles de petróleo venezolano, en el marco de los acuerdos entre Washington y Caracas posteriores a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.

“Tomamos Venezuela con gran éxito, y me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo. Y yo se lo daré a Estados Unidos”, declaró Trump a periodistas durante su viaje a Texas, donde tiene previsto participar en un mitin electoral de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El mandatario republicano vinculó la llegada del crudo venezolano con la posibilidad de reducir los precios de los combustibles, en momentos en que el encarecimiento de la gasolina, impulsado por la guerra en Irán, representa un desafío político para su partido, que se encuentra rezagado en las encuestas.

En un mensaje publicado posteriormente en su plataforma Truth Social, Trump confirmó que encabezaría un acto en Corpus Christi, Texas, donde se espera la llegada del buque petrolero. El diario The New York Post informó que el presidente y el secretario de Estado, Marco Rubio, tienen previsto visitar el puerto para recibir el cargamento.

“Este es solo el primer envío de miles de millones de barriles que están por venir”, escribió Trump, sin ofrecer detalles adicionales sobre el calendario de futuras entregas.

La operación se produce después de que Washington restableciera las relaciones diplomáticas con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, tras la captura de Maduro. En agosto, ambos países anunciaron un acuerdo petrolero que permitirá a Estados Unidos acceder a una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela.

Los entendimientos han generado críticas de sectores que consideran que la administración Trump está dando prioridad al acceso a los recursos energéticos venezolanos por encima de la democratización del país.

El Departamento de Estado anunció el lunes que respalda una hoja de ruta para reformar el sistema judicial y electoral venezolano antes de que finalice el año. La propuesta contempla que, una vez completados esos cambios, Rodríguez declare vacante la Presidencia, lo que abriría un plazo constitucional de seis meses para convocar elecciones, previsiblemente en 2027.

La iniciativa forma parte de las negociaciones impulsadas por Washington desde agosto entre representantes del chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera. La líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, no participa actualmente en esas conversaciones.

Machado regresó el domingo a Venezuela después de permanecer casi un año fuera del país.

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