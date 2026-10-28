El Real Madrid pide disculpas a China tras la polémica de Kylian Mbappé

El Real Madrid emitió este miércoles un comunicado oficial para ofrecer sus “disculpas al pueblo chino” tras el conflicto diplomático y comercial desencadenado por las recientes declaraciones de Kylian Mbappé.

El delantero francés avivó la controversia al hacer referencia, durante una entrevista sobre su meme favorito, a una imagen viral en la que su rostro aparecía montado sobre el de un “dictador chino”.

La controversia escaló a niveles institucionales cuando el Grupo de Medios de China (CMG) confirmó la suspensión de las retransmisiones de LaLiga en el gigante asiático, el bloqueo de los encuentros disputados por el jugador y la retirada de sus anuncios publicitarios.

Asimismo, marcas chinas como Dongpeng, Mengniu y Milkground cancelaron inmediatamente sus contratos de patrocinio con el delantero parisino. La radiotelevisión estatal china supeditó cualquier diálogo a que tanto el Real Madrid como LaLiga y el propio jugador emitieran disculpas públicas y formales por escrito.

Ante la gravedad del caso y tras una reunión de emergencia entre el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el embajador chino en España, Yao Jing, el club blanco formalizó su postura institucional: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos. Nos sumamos a las disculpas expresadas por Kylian Mbappé (quien publicó un mensaje en tres idiomas expresando su arrepentimiento) y reafirmamos nuestro compromiso con el entendimiento entre culturas”. Con esta declaración, las partes buscan destrabar un conflicto que amenazaba acuerdos estratégicos en el mercado asiático vigentes hasta 2029.

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