Cristiano Ronaldo aparece en preconvocatoria de Portugal para la Nations League

Cristiano Ronaldo podrá elegir si quiere continuar su historia con Portugal o cerrarla con el escándalo que protagonizó hace unas semanas.

El delantero del Al Nassr ha sido preseleccionado por Jorge Jesús para los partidos de la Nations League que disputará la selección lusa durante el parón de noviembre, después de que el ex del Real Madrid plantase a su equipo en plena concentración tras enfadarse con su técnico. Una ‘guerra’ pública, con comunicados y ‘dardos’, que le costó una ridícula sanción por parte de la FPF.

El castigo para el astro portugués fue de 30 días de suspensión y 255 euros de multa, un importe que genera en cuestión de segundos, por abandonar la concentración después de no sumar ni un solo minuto de juego y sentirse traicionado por su entrenador. Una situación que abrió un intenso debate sobre su comportamiento, con opiniones de todos los colores.

En la prelista de Portugal

Todo está encaminado para que las aguas con Cristiano vuelvan a su cauce. Se ha filtrado que está en la prelista de Portugal al igual que sus compañeros de vestuario, João Félix y Samu Costa.

? ????????: ????????? ??????? ???????? ?? ????????'? ??????????? ????? ???



Cristiano Ronaldo has been included in Portugal’s 55-man preliminary squad, O Jogo reports ??



Portugal face Denmark ?? and Wales ??????? next? pic.twitter.com/HT5cv5BXB0 — 433 (@433) October 27, 2026

El 14 de noviembre Portugal recibe en el Estádio Municipal de Braga a Dinamarca. Tres días después, el equipo viajará a Gales para cerrar esta fase de grupos de la Nations.

Actualmente Portugal es líder con 12 puntos, ya que ha ganado todos los partidos. Cristiano tiene la sanción en vigor hasta el 30 de octubre, pero ya habrá finalizado cuando se conozcan a los seleccionados definitivos de Jorge Jesús.

Persigue el sueño de los 1,000 goles

Cristiano Ronaldo tiene entre ceja y ceja el objetivo de los 1,000 goles, propósito que sigue alimentando su ambición a los 41 años. Una cifra histórica a la que cada vez está más cerca de llegar y que se ha convertido en uno de los grandes alicientes de la recta final de su trayectoria.

Por ello, recuperar su sitio en Portugal no solo le permitiría volver a defender los colores de su país, sino también disponer de nuevas oportunidades para seguir engordando sus registros. Cristiano acumula ya 982 goles oficiales entre clubes y selección, por lo que únicamente necesita 18 más para alcanzar el millar.

Su último tanto llegó con el Al Nassr ante el Al Faisaly. Con 146 dianas defendiendo la camiseta de Portugal, el delantero sigue siendo el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones. ¿Añadirá más ‘dianas’ a su mochila ante Dinamarca o Gales?

Seguir leyendo:

Cristiano Ronaldo deja concentración de Portugal: “diré la verdad a los portugueses”

Cristiano Ronaldo incendia el vestuario de Portugal tras “like” a polémico mensaje de Felipe Melo

Jorge Jesus abre la puerta al regreso de Cristiano Ronaldo con Portugal: “Volverá cuando quiera”