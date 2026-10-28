Falleció la madre del DT de Argentina Lionel Scaloni

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre del seleccionador nacional Lionel Scaloni. La noticia conmocionó al ámbito deportivo tras la difusión de un mensaje de condolencias emitido por el organismo rector conducido por Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Marzetti falleció a los 74 años en la localidad santafesina de Pujato, pueblo natal de la familia Scaloni, tras librar una prolongada batalla contra una enfermedad desde el año 2021.

Dicha situación de salud había sido revelada públicamente por el propio entrenador durante el proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022, momento en el que el técnico expresó atravesar un complejo estado emocional a nivel personal.

Posteriormente, tras conquistar la Copa América 2021 frente a Brasil en el Estadio Maracaná (el primer título de su exitosa era al frente del combinado albiceleste), Scaloni le dedicó emotivamente el trofeo a su madre.

El fallecimiento de Eulalia se produce en medio de una etapa dorada de la selección nacional, en la que el estratega ha guiado a Argentina a revalidar el título continental en 2024, sumado a la conquista de la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Catar.

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