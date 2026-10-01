Oficial: Lionel Messi es el nuevo dueño del CD Eldense de la segunda división de España

El Club Deportivo Eldense ha entrado oficialmente en las propiedades de Lionel Messi. El equipo que juega en la segunda división del fútbol español (LaLiga Hypermotion), confirmó este jueves la venta de la mayoría de sus acciones al astro argentino, en una transacción, acordada con el grupo inversor colombiano TH (liderado por Juan Carlos Trujillo y la hasta hoy presidenta Carolina Holguín), que convierte al capitán rosarino en el nuevo propietario, firmando el tercer traspaso accionarial de la institución en los últimos doce meses.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución. La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense“, escribió el club en un comunicado.

La llegada de Messi representa el punto culminante en la meteórica transformación corporativa del club desde su conversión en Sociedad Anónima Deportiva en el verano de 2021. En aquel momento, el empresario Pascual Pérez asumió el mando junto a René Ramos, hermano y representante de Sergio Ramos, impulsando un vertiginoso ascenso deportivo que llevó al equipo desde la Segunda Federación hasta el fútbol profesional en junio de 2023, tras medio siglo de permanencia en las categorías regionales del balompié español.

El cambio de manos se produce casi un año después de que la firma colombiana TH tomara las riendas de la SAD en octubre de 2025, periodo en el cual Holguín se erigió como la primera mujer en presidir la entidad centenaria.

Con este movimiento ejecutivo, Messi expande sus activos empresariales directamente hacia la estructura directiva del fútbol de plata español, garantizando la estabilidad financiera de un proyecto que busca consolidarse en la élite profesional de LaLiga.

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