Halloween en el metro de NYC: estaciones con nombres de terror y mapas especiales

El metro de Nueva York se suma a las celebraciones de Halloween con una iniciativa que promete convertir los trayectos cotidianos en parte de la diversión. Desde este jueves 29 de octubre y hasta el sábado 31, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) transformará temporalmente los nombres de varias estaciones con referencias escalofriantes, distribuirá mapas conmemorativos y ofrecerá calcomanías temáticas para los pasajeros.

La campaña, bautizada como “Boo York City Subway”, también incluye servicios de Long Island Rail Road (LIRR) y Metro-North Railroad. La propuesta busca que las familias que se desplazan para pedir dulces, asistir a actividades comunitarias o participar en el tradicional desfile de Halloween de Manhattan encuentren motivos adicionales para disfrutar del recorrido.

La iniciativa fue anunciada el miércoles por funcionarios de la MTA, que explicaron que la experiencia estará disponible en diferentes puntos de la red de transporte durante estos días. Las estaciones seleccionadas tendrán nombres alusivos a monstruos, fantasmas y otras imágenes propias de la temporada.

Next stop: Halloween! Look out for some spooktacular surprises in the next few days ??? pic.twitter.com/suOq3P1fUA — MTA (@MTA) October 28, 2026

Shanifah Rieara, directora de atención al cliente de la agencia, explicó que el objetivo es ofrecer una experiencia divertida a los usuarios que utilizan el transporte público para llegar a las celebraciones. Entre ellas figura el Village Halloween Parade, el emblemático desfile que cada año recorre Greenwich Village y reúne a participantes disfrazados, artistas y espectadores.

¿Qué estaciones tendrán nombres especiales por Halloween?

Uno de los principales atractivos será la reinterpretación de los letreros de algunas estaciones del metro. Los nombres originales darán paso a versiones humorísticas que juegan con palabras relacionadas con el miedo y las criaturas fantásticas.

Entre los ejemplos anunciados figuran “Slime Sq-42 Street”, una versión monstruosa de Times Square-42 St; “Chambers St of Horrors”, inspirada en Chambers St, y “Frighton Beach”, una adaptación de Brighton Beach.

Los servicios ferroviarios también tendrán sus propias referencias. Grand Central Terminal aparecerá como “Ghoul Central Terminal”, mientras que Valley Stream se convertirá en “Valley Scream”. Los cambios estarán representados en calcomanías coleccionables, diseñadas para que los pasajeros puedan llevarse un recuerdo de la celebración.

Los stickers incorporarán ilustraciones de fantasmas, murciélagos y calabazas en sustitución de algunos logotipos habituales de las líneas del metro. La combinación de nombres ingeniosos e imágenes temáticas busca dar un giro festivo a espacios que millones de personas utilizan a diario.

La MTA informó que instalará los elementos especiales en ubicaciones seleccionadas de los 5 distritos de la ciudad y en distintos puntos de sus líneas ferroviarias. Según Rieara, la selección contempla dos ubicaciones por distrito, además de estaciones de los servicios de trenes suburbanos.

No se trata de un cambio permanente en la señalización. Los nombres alternativos forman parte de una promoción temporal por Halloween, por lo que los pasajeros deben seguir consultando los letreros oficiales y la información habitual del sistema para orientarse durante sus viajes.

Mapas de colección y calcomanías para pedir dulces

La experiencia no se limitará a los nombres de las estaciones. La MTA también preparó 2 mapas de edición especial: uno dedicado al metro y otro a los servicios ferroviarios de cercanías.

No tricks, just treats! Limited-edition Halloween maps have arrived ??? pic.twitter.com/Een0lIGFJn — MTA (@MTA) October 29, 2026

Los diseños combinan los colores naranja y negro, característicos de Halloween, con ilustraciones de fantasmas y murciélagos. También incluyen los nombres modificados de las estaciones participantes, lo que convierte las publicaciones en recuerdos temáticos para quienes utilizan el transporte público durante la celebración.

Los mapas y las calcomanías estarán disponibles como parte de la promoción de la agencia. Sin embargo, la información anunciada no especifica una cantidad garantizada de ejemplares por estación ni confirma que todos los puntos de la red cuenten con materiales suficientes durante los tres días.

Por ello, quienes quieran conseguir estos artículos, deberían considerar que la disponibilidad puede variar según la ubicación. La MTA tampoco anunció un precio para los mapas o las pegatinas en la información proporcionada, de modo que no corresponde asumir que se distribuirán en todas las estaciones ni establecer condiciones de entrega que no hayan sido confirmadas.

¿Cuándo comienza la celebración de Halloween en el metro?

Aunque Halloween se celebra oficialmente el sábado 31 de octubre de 2026, la MTA decidió adelantar el inicio de la campaña para que los neoyorquinos puedan disfrutar de la decoración y las actividades durante más tiempo.

La instalación de los elementos temáticos comenzará entre el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, con la intención de que los pasajeros encuentren la promoción disponible durante la jornada del sábado.

La decisión responde a una tendencia que la agencia observa en las celebraciones de temporada: cada vez más personas comienzan sus actividades antes de la fecha central. Al ampliar la iniciativa, el organismo busca acompañar tanto a las familias que organizan recorridos para pedir dulces como a quienes se dirigen a eventos multitudinarios.

Para los residentes y visitantes, la propuesta ofrece una forma diferente de vivir Halloween en Nueva York sin necesidad de organizar una actividad independiente. Un trayecto habitual puede convertirse en una oportunidad para descubrir nombres inesperados, fotografiar las calcomanías y coleccionar los mapas especiales.

La recomendación para quienes planean desplazarse durante el fin de semana es consultar los canales oficiales de la MTA antes de salir, especialmente si necesitan confirmar el estado del servicio o planificar conexiones. La promoción añade un toque festivo al transporte público, pero los horarios y las indicaciones operativas habituales siguen siendo fundamentales para llegar a tiempo a las celebraciones.

Con esta iniciativa, la MTA incorpora el espíritu de Halloween a uno de los escenarios más reconocibles de la ciudad. Entre estaciones rebautizadas, fantasmas impresos y mapas de edición limitada, el viaje también se convierte en parte de la fiesta.

Sigue leyendo:

* MTA suspende equipos EAGLE tras otro altercado en un autobús de Nueva York

* MTA inicia la mayor modernización de señales y vías del metro de su historia

* Nueva York invertirá $1,100 millones en nuevos accesos del metro: 20 estaciones cambiarán primero