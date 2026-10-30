Trump evita atribuir a Corea del Norte el robo de más de $6,000 millones a Binance

El presidente Donald Trump evitó confirmar la participación de Corea del Norte en el ciberataque contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, que dejó un botín superior a los $6,000 millones de dólares y que varias firmas de inteligencia blockchain consideran el mayor robo de activos digitales registrado hasta ahora.

Durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval, Trump fue preguntado sobre la posibilidad de que piratas informáticos norcoreanos estuvieran detrás del ataque. El mandatario respondió que las autoridades estadounidenses todavía investigan lo ocurrido, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

“No lo sabemos. Estamos analizando la situación”, dijo Trump.

La declaración contrasta con las conclusiones preliminares de varias compañías especializadas en rastrear operaciones con criptomonedas. TRM Labs, una firma estadounidense de inteligencia sobre blockchain, atribuyó el ataque a TraderTraitor, un grupo de piratería informática que ha sido vinculado con Corea del Norte.

La empresa afirmó tener un alto grado de certeza sobre esa atribución.

De acuerdo con TRM, un atacante sustrajo aproximadamente 6,360 millones de dólares de carteras vinculadas a Binance distribuidas en 10 cadenas de bloques. La mayor parte de los fondos habría sido retirada en un período de unos 20 minutos.

La compañía señaló que varios elementos del ataque coinciden con operaciones anteriores atribuidas a TraderTraitor, un grupo que ha sido relacionado con otras grandes sustracciones de criptomonedas.

Chainalysis, otra de las principales firmas de análisis de blockchain, también considera probable que el ataque haya sido ejecutado por el mismo grupo. Su cofundador y director ejecutivo, Jonathan Levin, respaldó públicamente esa hipótesis.

Binance, no obstante, ha evitado confirmar quién estuvo detrás del ataque. Un portavoz de la compañía señaló que la plataforma trabaja con las autoridades y sus socios para determinar la identidad de los responsables y llevarlos ante la justicia.

La empresa aseguró que cuenta con más de 6.340 millones de dólares para cubrir los activos robados y que ya comenzó las labores para recuperar los fondos. En coordinación con otras compañías del sector, Binance consiguió congelar aproximadamente 3,000 millones de dólares en activos relacionados con el ataque.

Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, afirmó en un video publicado en X que los equipos de tecnología y seguridad de la compañía continúan investigando el incidente.

“Estamos trabajando sin descanso para resolver esto”, dijo Teng.

TRANSCRIPT:

Hi everyone, firstly, I want to thank you all for the support. Difficult times like these are a great reminder how strong our industry is when we work together.



We are grateful to our partners that acted quickly to freeze the hacked assets; to global law? — Richard Teng (@_RichardTeng) October 30, 2026

Según la investigación inicial de Binance, el ataque pudo haber comenzado con una computadora portátil comprometida. Posteriormente, los investigadores identificaron otros puntos de vulneración que ampliaron el alcance de la investigación.

Teng confirmó además que una de las llamadas billeteras calientes de Binance fue afectada. Este tipo de billetera permanece conectada a internet y se utiliza para facilitar operaciones, como los retiros de los usuarios. La compañía aseguró que la mayoría de los activos se mantienen en billeteras frías, que permanecen fuera de línea y ofrecen una capa adicional de protección.

El ejecutivo afirmó que el ataque no parece haber sido obra de una sola persona y que los responsables utilizaron técnicas sofisticadas, incluido un mecanismo de autodestrucción que podría dificultar el análisis forense del incidente.

Binance ha asegurado que los depósitos de sus clientes no fueron afectados. Los retiros, entretanto, fueron suspendidos temporalmente y la compañía esperaba reanudarlos en uno o dos días.

Corea del Norte y los robos de criptomonedas

La posible participación norcoreana ha cobrado importancia debido al historial de ataques atribuidos a grupos vinculados con el régimen de Pyongyang.

Expertos y gobiernos han señalado durante años que Corea del Norte utiliza operaciones cibernéticas para obtener divisas y evadir el impacto de las sanciones internacionales. Los fondos obtenidos mediante ataques contra plataformas de criptomonedas han sido vinculados también con la financiación de actividades del Estado norcoreano, incluido su programa nuclear.

En diciembre de 2022, la agencia de inteligencia de Corea del Sur estimó que hackers norcoreanos habían sustraído alrededor de 1.5 billones de wones, equivalentes entonces a unos 1.100 millones de dólares, en criptomonedas y otros activos digitales durante los cinco años anteriores. Más de la mitad de esa cantidad habría sido robada solamente en 2022.

El ataque contra Binance también presenta similitudes con el sufrido por Bybit en febrero de 2025. En aquella ocasión fueron sustraídos unos 1.500 millones de dólares y el FBI atribuyó la operación a Corea del Norte y TraderTraitor.

El tamaño del ataque contra Binance, sin embargo, supera ampliamente esa cifra. Expertos citados por AP advierten que los delincuentes podrían intentar convertir o trasladar los fondos que aún no han sido congelados mediante diferentes mecanismos diseñados para dificultar su rastreo.

Garrick Hileman, analista independiente de criptomonedas, explicó que los fondos robados pueden pasar por mezcladores y otros servicios que combinan activos digitales para hacer más difícil determinar su origen.

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