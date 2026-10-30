Hackeo a Binance: $6,300 millones afectados y $3,000 millones congelados

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, confirmó este jueves 29 de octubre un hackeo en sus cuentas con un impacto estimado de $6,300 millones en activos digitales. La compañía informó que logró congelar unos $3,000 millones y mantiene suspendidos los retiros mientras refuerza sus sistemas de seguridad.

El incidente pone bajo escrutinio sus mecanismos de protección y su compromiso de cubrir las pérdidas del dinero de sus clientes contra ataques masivos como este. Mientras tanto, los retiros siguen suspendidos mientras Binance refuerza sus sistemas, según su codirector ejecutivo, Richard Teng.

Las primeras estimaciones del hackeo fueron considerablemente menores. Binance reportó inicialmente $2,540 millones en activos congelados y después actualizó esa cifra a unos $3,000 millones. Por separado, la compañía estimó el impacto total del ataque en $6,300 millones, mientras continuaban las labores para rastrear los activos robados y recuperar los fondos.

De $2,540 millones a $3,000 millones congelados

La cifra de activos congelados subió porque emisores de monedas estables congelaron fondos. Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, afirmó que su firma congeló unos $1,600 millones “relacionados con un posible hackeo” a Binance. Jeremy Allaire, director ejecutivo de Circle, indicó que su empresa congeló más de $800 millones en USDC.

Binance señaló que la cifra “puede seguir aumentando” mientras trabaja con autoridades y firmas de inteligencia de blockchain.

Binance's initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private? pic.twitter.com/5REncAI77y — Binance (@binance) October 30, 2026

Cómo entraron los atacantes a las cuentas de Binance

Teng explicó que el incidente pudo comenzar con la computadora portátil de un ingeniero de DevOps, que dio acceso a un contenedor de servicios donde se enviaron retiros no autorizados. Luego precisó que no fue una acción de “un solo clic”, sino “un proceso de ataque más complejo”.

Más tarde, Binance reconoció “puntos adicionales de brecha”. Aun así, la empresa indicó que no halló evidencia de filtración de llaves privadas de billeteras.

Congelado no significa recuperado

Reuters informó que cerca de la mitad de lo robado eran monedas estables congeladas. Este congelamiento no implica que los fondos regresen a Binance, solo limita la capacidad de los atacantes de convertirlas en efectivo.

Sin embargo, el cálculo del monto hackeado puede resultar preocupante. Binance cuenta con un fondo de emergencia, llamado SAFU, de unos $1,000 millones en bitcoin. CryptoQuant lo valora en unos $1,180 millones. Si se recuperan los $3,000 millones congelados, quedarían $3,300 millones por cubrir con SAFU y recursos propios, según CCN.

Lo que realmente cambia para ti

Primero, confirma qué plataforma usas. El incidente afecta a Binance.com. Por su parte, Binance.US, que atiende a residentes de Estados Unidos, informó que no resultó afectada.

Si tienes cuenta en Binance.com, estas son las acciones a seguir:

Revisa tu saldo y guarda capturas de pantalla con fecha

y guarda capturas de pantalla con fecha Activa la autenticación de dos factores y cambia tu contraseña

y cambia tu contraseña Desconfía de mensajes que prometan “reembolsos” por enlace o WhatsApp

que prometan “reembolsos” por enlace o WhatsApp Consulta solo los canales oficiales de Binance antes de mover fondos

Teng aseguró que los depósitos operan con normalidad y que los retiros se reanudarán tras una renovación de seguridad. Por ahora, no tienes que hacer nada con tu dinero. Las estafas que aprovechan la confusión sí son un riesgo real en este momento.

¿Qué dicen los investigadores sobre los vínculos de Corea del Norte con el hackeo?

TRM Labs afirmó tener “alta confianza” de que el ataque fue obra de TraderTraitor, una unidad norcoreana vinculada al Grupo Lazarus. Binance, en cambio, aclaró que su investigación “no ha atribuido responsabilidad a ninguna persona”. La atribución, por tanto, es una hipótesis de analistas y no una conclusión de la empresa.

El monto supera el robo a Bybit por $1,500 millones en 2025, que era el récord anterior.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el hackeo de fondos a Binance

¿Cuánto dinero robaron a Binance?

Binance estima un impacto total de unos $6,300 millones, con unos $3,000 millones congelados al 30 de octubre. Arkham calculó $6,010 millones.

¿Pierdo mi dinero si tengo cuenta en Binance?

Teng afirmó que los fondos de los usuarios están seguros y que Binance cubrirá todas las pérdidas con el fondo SAFU y recursos de la empresa. La empresa aún no ha publicado un análisis completo.

¿Binance.US fue hackeada?

No. Binance.US informó que no resultó afectada.

¿Puedo retirar mi dinero?

Los retiros siguen suspendidos. Los depósitos funcionan con normalidad, según Teng.

¿Quién está detrás del ataque?

Analistas como TRM Labs señalan a TraderTraitor, vinculado a Lazarus. Binance no lo ha confirmado.

Conclusión

La prueba más difícil tras el hackeo a Binance llegará cuando se reabran los retiros para sus clientes.

Mientras tanto, los estafadores suelen actuar tras un hackeo de esta magnitud. Si guardas criptomonedas en una plataforma, evita concentrar todos tus ahorros en un solo lugar.

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