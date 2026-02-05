Bitcoin cae debajo de los $70,000 y acumula una caída del 45% en apenas cuatro meses

Bitcoin volvió a encender las alertas del mercado luego de caer por debajo de los $70,000, una barrera psicológica clave para inversionistas. Con este movimiento, la criptomoneda más grande del mundo acumula una pérdida cercana al 45% en solo cuatro meses, reflejando un entorno de alta volatilidad y menor apetito por el riesgo.



El retroceso se da en medio de una corrección general de los activos financieros y tras declaraciones desde el gobierno federal que dejaron claro que no habrá rescates públicos para el sector cripto, incluso si la presión se intensifica.



¿Por qué está cayendo Bitcoin?

La caída ocurrió después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejara claro ante el Congreso que el gobierno federal no puede ‘ordenar’ a los bancos rescatar al sector cripto.



Después de un intercambio tenso en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Bessent dijo que no tiene autoridad para instruir a los bancos a comprar bitcoin ni para usar fondos públicos para respaldar cripto como ‘bailout’ (rescate).

La mañana de este jueves, bitcoin tocó un mínimo cercano a $69,936, en un movimiento que extendió la tendencia bajista reciente.



El ajuste responde a una combinación de factores:

Salida de capital de activos de alto riesgo ante tasas elevadas

Ventas masivas tras meses de fuerte especulación

Mensajes oficiales que descartan apoyo gubernamental al sector cripto

Caídas paralelas en otras criptomonedas como Ethereum y XRP



Qué significa para inversionistas en EE.UU.



Para quienes invierten desde Estados Unidos, la caída no solo afecta el precio de Bitcoin, sino también:

ETFs vinculados a criptomonedas

Plataformas de trading y acciones relacionadas

Portafolios de ahorro que dependen de cripto como activo principal

En este entorno, los analistas advierten que la volatilidad podría mantenerse y que no hay garantías de una recuperación rápida.



El mercado leyó el mensaje como lo que es: un límite político e institucional a cualquier expectativa de apoyo directo si el precio se desploma. Y cuando ese ‘colchón’ desaparece del relato, sube la percepción de riesgo, baja la disposición a comprar caídas y aumenta la presión vendedora.

¿Es momento de comprar o de esperar?

No hay una respuesta única. Algunos inversionistas ven estos niveles como oportunidad de entrada, mientras otros optan por reducir exposición y priorizar activos más estables. La clave está en no invertir dinero que se necesite a corto plazo y diversificar riesgos.

FAQ

¿Puede seguir cayendo Bitcoin?

Sí. Mientras persista la incertidumbre económica y regulatoria, los movimientos bruscos seguirán siendo posibles.



¿El gobierno de EE.UU. rescatará al sector cripto?

No. Las autoridades han reiterado que no usarán fondos públicos para rescatar a empresas o activos cripto.



¿Por qué cayó el bitcoin hoy en Estados Unidos?

Cayó tras comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicando que el gobierno no puede ordenar a bancos rescatar cripto, lo que elevó la percepción de riesgo y presionó el precio bajo $70,000.

¿Cómo me afecta la caída de bitcoin si no tengo criptomonedas?

Puede afectarte indirectamente si aumenta la aversión al riesgo y baja el consumo o la inversión en empresas expuestas al ecosistema cripto, lo que puede golpear empleo y gasto en ciertos sectores.​



¿Qué significa que bitcoin sea ‘puramente especulativo’?

Michael Burry advirtió que bitcoin no es comparable al oro como cobertura y lo describió como un activo especulativo, lo que puede influir en expectativas de largo plazo de algunos inversionistas.​



¿Es buen momento para comprar bitcoin en EE.UU.?

El artículo cita a 10X Research diciendo que los inversionistas no están aún posicionados para ‘comprar la caída’ y que la tendencia bajista sigue sin un catalizador claro, por lo que el riesgo de volatilidad continúa.​



Conclusión

La caída de Bitcoin es un recordatorio de que las criptomonedas siguen siendo activos de alto riesgo. Para inversionistas en EE.UU., el momento exige cautela, información y una estrategia clara antes de tomar decisiones financieras.



