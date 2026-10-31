Votantes mayores de 50 son una fuerza electoral clave en Nueva York

Nueva York entró en la etapa decisiva de unas elecciones en las que los ciudadanos de 50 años o más podrían volver a ejercer un peso determinante.

Un análisis de Gotham Polling & Analytics para AARP New York muestra que este segmento, que constituye aproximadamente la mitad de los adultos inscritos, ha representado una mayoría mucho más amplia entre quienes efectivamente acuden a las urnas.

La votación anticipada se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre, antes de la jornada electoral del martes 3. El proceso abre una nueva oportunidad para observar si los menores de 50 años logran ampliar su presencia o si vuelve a imponerse el patrón de las últimas elecciones para gobernador: un electorado dominado numéricamente por las personas de mayor edad.

Por ejemplo, la abuela dominicana Lucrecia Sánchez, de 70 años, a pesar de que no se sentía muy bien con un cuadro de alergia, prefirió sufragar el primer día que abrieron los centros electorales, señalando sus razones: “en este momento en que con los recortes a los seguros médicos son la moda, yo tengo que dar mi opinión. Yo soy diabética y corro el riesgo de quedar sin medicinas. Nosotros la gente mayor es la que más sufre con estos cambios”.

Hay algunos antecedentes: en 2022, los votantes de 50 años o más constituían el 50.5% de los adultos registrados, pero representaron el 62.5% de los participantes identificados en las elecciones generales. En números absolutos, participaron casi 1.5 millones más de personas de ese grupo que de menores de 50 años.

“El mensaje para los candidatos en todo Nueva York es claro: los votantes de 50 años o más sí votan. El apoyo de este grupo de votantes debe ganarse y no asumirse como un hecho”, afirmó Beth Finkel, directora estatal de AARP New York en un comunicado.

La organización planteó que esa influencia electoral exige respuestas concretas de los aspirantes sobre las presiones económicas y las necesidades de estas familias.

“Los candidatos deben explicar cuál es su postura sobre los temas que afectan a los adultos mayores de Nueva York y a sus familias, y eso incluye la protección del Seguro Social, el apoyo a los cuidadores familiares y cómo abordar los costos de la vivienda, de la atención médica y de los servicios públicos”, agregó Finkel.

Por su parte, Eddie Cuesta director ejecutivo de Dominicanos USA, una organización sin fines de lucro y apartidista, comprometida con la integración cívica, social y económica de los dominico-estadounidenses en todos los ámbitos de la vida en Estados Unidos apunta a que si bien es cierto que históricamente las personas adultas son las que más han tenido estusiasmo electoral, en los últimos cinco años esta tendencia ha cambiado.

“Hemos visto a través de nuestras jornadas de participación que los jóvenes de 18 a 49 han ampliado exponencialmente su participación, se están envolviendo mucho más, por la situación económica de sus padres y el alto costo de vida. Están padeciendo también las necesidades de su familia y eso los ha llevado a entender mucho más que el voto es algo importante. Estamos observando además que en este momento en muchos circuitos electorales, el voto latino es el que puede marcar la diferencia”, sostuvo el activista.

No es una predicción

Si la participación de 2026 se asemejara al promedio de las elecciones para gobernador de 2018 y 2022, aproximadamente 3.7 millones de personas de 50 años o más acudirían a votar, frente a unos 2.4 millones de menores de esa edad.

La diferencia sería de alrededor de 1.3 millones, y el grupo de mayor edad representaría aproximadamente el 61% de los participantes con edades adultas conocidas. Sin embargo, los autores de la encuesta advierten que se trata de un escenario ilustrativo basado en antecedentes históricos, no de un pronóstico de participación.

“Las encuestas nos informan a quiénes dicen los votantes que apoyarán, pero los datos históricos nos dicen quiénes realmente votan”, señaló Stephen Graves, presidente de Gotham Polling & Analytics.

El estudio tampoco mide preferencias por candidatos. Por tanto, sus resultados no permiten atribuir automáticamente esa fuerza electoral a la gobernadora demócrata Kathy Hochul o a su rival republicano Bruce Blakeman, ni determinar quién se beneficiaría de una mayor movilización de este segmento.

Eddie Cuesta es director ejecutivo de la organización no partidista Dominicanos USA. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

La otra cara

De igual forma el estudio pondera que el aumento del peso relativo de los mayores responde a dos movimientos simultáneos. Entre las elecciones generales de 2018 y 2022, el número de participantes identificados de 50 años o más aumentó un 1.9%, mientras el de menores de 50 cayó un 11.5%.

En ese período, la proporción del electorado de mayor edad pasó del 59.1% al 62.5%. Una tendencia similar apareció al comparar elecciones presidenciales: este grupo representó el 53.6% de los participantes en 2020 y el 55.3% en 2024.

Las cifras muestran que su creciente influencia también está relacionada con la reducción de la participación del otro segmento. El análisis, sin embargo, no establece las razones individuales por las que esas personas dejaron de votar.

NYC concentra dos tendencias

La ciudad de Nueva York ocupa un lugar central en ambos lados de esta transformación electoral.

Entre las elecciones generales de 2020 y 2024, sumó 115,800 participantes identificados de 50 años o más, equivalentes al 94.6% del aumento estatal de ese grupo. En 2024, más de 1,38 millones de personas de esas edades participaron en la Gran Manzana.

Al mismo tiempo, NYC concentró el 95.2% del aumento estatal de participantes menores de 50 años entre las primarias de 2024 y 2026.

Ambos fenómenos pueden coexistir: una recuperación de la participación de menores de 50 en las primarias y un aumento del peso de los mayores en las generales. Asimismo, el informe advierte que las primarias involucran contiendas y requisitos de elegibilidad distintos, por lo que sus resultados de participación no anticipan necesariamente lo que ocurrirá en noviembre.

1.9% aumentó el número de participantes de 50 años o más entre 2018 y 2022, mientras el de menores de 50 cayó un 11.5%. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Una fuerza que pesa

La relevancia de los mayores de 50 se extiende a varios distritos congresionales examinados. En los cinco grupos de votantes estudiados en localidades como Long Island, Queens, el Valle del Hudson, los Catskills y el norte del estado las personas de esas edades representaron una mayoría de quienes tenían registrada participación en las generales de 2024.

Su proporción osciló entre el 54.7% en el condado de Nassau (NY-4) y el 61.8% en North Country, Adirondacks y sectores del Valle Mohawk. (NY-21).

Estas cifras requieren una precisión: el análisis sigue los historiales de quienes estaban inscritos en esos distritos al 1 de octubre de 2026, pero no reconstruye los electorados históricos completos de cada distrito ni indica por quién votaron.

Otro cambio que las campañas deben considerar es la expansión del registro sin afiliación partidista, que pasó de aproximadamente 2.61 millones en 2018 a 3.45 millones en 2026. El informe aclara que no estar afiliado a un partido no equivale a estar indeciso.

Con las urnas ya abiertas para el voto adelantado, la pregunta es cuánto de ese potencial electoral se traducirá en participación. Los antecedentes muestran una presencia sostenida de los mayores de 50, la composición final del electorado de 2026 dependerá de quiénes acudan a votar durante estos días y el 3 de noviembre.

El peso del voto de 50 años o más:

62.5% de los participantes identificados en las elecciones generales de 2022 en NY tenían 50 años o más , aunque este grupo representaba el 50.5% de los adultos inscritos.

, aunque este grupo representaba el 50.5% de los adultos inscritos. 1,5 millones más de votantes de 50 años o más que de menores de 50 participaron en esas elecciones.

participaron en esas elecciones. 1.9% aumentó el número de participantes de 50 años o más entre 2018 y 2022 , mientras el de menores de 50 cayó un 11.5% .

, mientras el de menores de 50 cayó un . 3,7 millones de participantes de 50 años o más frente a 2.4 millones de menores de 50 arrojaría un escenario similar al promedio de las elecciones para gobernador de 2018 y 2022. Es una referencia histórica, no un pronóstico para 2026.

arrojaría un escenario similar al promedio de las elecciones para gobernador de 2018 y 2022. 1,38 millones de personas de 50 años o más participaron en NYC en las generales de 2024 , la mayor cantidad entre las regiones del estado.

, la mayor cantidad entre las regiones del estado. 95.2% del aumento estatal de participantes menores de 50 entre las primarias de 2024 y 2026 se concentró en NYC. Ese repunte no garantiza una movilización equivalente en las generales.

Para votar:

El voto adelantado estará disponible hasta el domingo 1 de noviembre. En la ciudad de Nueva York, los horarios varían según el día. Los electores pueden consultar su centro y horario en findmypollsite.vote.nyc. El martes 3 de noviembre, los centros estarán abiertos de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.