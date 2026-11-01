Juez desestima demanda de Trump al Wall Street Journal por difundir carta a Epstein

Un tribunal federal con sede en Florida rechazó nuevamente el recurso judicial introducido en el año 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del periódico The Wall Street Journal (WSJ) tras la publicación de una nota periodística referente a una supuesta correspondencia enviada por el mandatario a Jeffrey Epstein.

El juez a cargo del caso, Darrin Gayles, detalló su resolución este sábado, al explicar que la parte demandante “no ha alegado de forma plausible que los demandados realizaran declaraciones difamatorias”. Como consecuencia directa de este análisis judicial, Gayles ordenó que la querella “debe desestimarse”.

Se trata del segundo revés en los tribunales para el líder político en este proceso. Durante el mes de abril, la misma corte había descartado la versión inicial del documento. En ese momento, se le otorgó a la defensa la oportunidad de presentar un texto modificado. Sin embargo, tras esta nueva revisión, el magistrado reiteró su postura oficial: “El tribunal coincide en que las acusaciones de difamación del presidente Trump carecen de fundamento”, informó EFE.

¿Cómo inició el conflicto?

El conflicto se centra en un artículo difundido por The Wall Street Journal, que detallaba supuestos mensajes de Trump recibidos por Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños número 50, celebrado en el año 2003. El medio de comunicación reportó la existencia de un documento atribuido al actual presidente.

Según los datos impresos, el papel incluía un boceto con la silueta de una mujer sin ropa y el nombre del remitente escrito en la zona inferior. Además, contenía la siguiente inscripción textual: “Feliz cumpleaños. Que cada día sea otro secreto maravilloso”.

Argumentos de las partes involucradas

Los representantes legales del WSJ solicitaron la anulación del proceso. Argumentaron que el artículo incluyó la respectiva investigación y la negativa explícita de Trump sobre la autoría del mensaje. Asimismo, los abogados del rotativo señalaron ante la corte que “no hay nada intrínsecamente difamatorio en enviar una carta obscena a un amigo

Por su parte, un portavoz del equipo legal de Trump confirmó que apelarán la decisión judicial. El vocero aseguró que el presidente “seguirá exigiendo responsabilidades a quienes engañan al pueblo estadounidense con noticias falsas y difamaciones”.

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