Marco Rubio niega que Estados Unidos ayudara a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este sábado que el gobierno de Donald Trump haya intervenido en la salida de Brasil del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien viajó a Miami después de perder las elecciones y en medio de una investigación por corrupción.

Rubio rechazó que las autoridades estadounidenses hayan participado en los preparativos del viaje. “No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de esos movimientos”, afirmó durante la rueda de prensa de clausura de la reunión de ministros de Exteriores del G20, celebrada en Atlanta.

El funcionario explicó que Bolsonaro ya contaba con un visado estadounidense y que la intervención de Trump se limitó a autorizar su ingreso al país.

“El presidente dejó claro que, si llegaba a un puerto de entrada de Estados Unidos, se le permitiría ingresar al país mediante un permiso temporal de entrada, y así fue”, señaló Rubio.

Bolsonaro salió de Brasil junto con su esposa y sus dos hijas. La familia cruzó la frontera hacia Argentina y abordó un avión privado en Puerto Iguazú. El vuelo hizo una escala en Guayaquil, Ecuador, antes de aterrizar el miércoles en Miami.

La versión de Rubio contrasta con información publicada por The New York Times, que citó a fuentes según las cuales Jason Miller, uno de los asesores de Trump, habría gestionado el avión privado utilizado por la familia Bolsonaro para abandonar Sudamérica.

La llegada de Bolsonaro a Estados Unidos ha añadido tensión a las relaciones entre la administración Trump y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó al candidato en las elecciones presidenciales del pasado domingo.

El episodio también llevó a Rubio a coincidir en Atlanta con el canciller brasileño, Mauro Vieira, en el primer encuentro entre ambos desde la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos.

Rubio confirmó que conversó con Vieira durante la reunión del G20 y señaló que ambos probablemente volverán a encontrarse en noviembre, durante la cumbre del G7 que se celebrará en Francia.

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