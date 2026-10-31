Trump da un giro y llama a votar por María Elvira Salazar tras sus roces por inmigración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este sábado su respaldo a la representante republicana María Elvira Salazar, quien busca la reelección por un distrito de Miami y enfrenta una de las contiendas más competitivas de Florida para las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.

Trump publicó en sus redes sociales el nombre de Salazar, de origen cubano, acompañado de un llamado a sus seguidores: “Al gran pueblo de Florida, salgan y voten por”.

El mensaje supone un cambio de tono respecto a las críticas que el mandatario había amplificado contra la congresista apenas semanas atrás. En octubre, Trump compartió una serie de comentarios en internet dirigidos contra Salazar, en medio de las diferencias entre ambos sobre la política migratoria de su administración.

La representante del Distrito 27 de Florida ganó notoriedad nacional en septiembre, cuando lanzó un anuncio de campaña en el que cuestionó directamente al presidente por sus medidas migratorias. En el mensaje afirmó que la política de Trump “ha ido demasiado lejos” y advirtió que los hispanos que contribuyeron a su victoria presidencial de 2024 “hoy se sienten traicionados”.

Las diferencias también quedaron expuestas en torno a la Ley Dignidad, una iniciativa promovida por Salazar que plantea regularizar la situación migratoria de inmigrantes sin antecedentes criminales que trabajan en sectores considerados esenciales para la economía estadounidense, aunque sin otorgarles la ciudadanía.

El 15 de octubre, Salazar aseguró que Trump respaldaría esa propuesta, aunque el mandatario no había anunciado públicamente en ese momento un apoyo formal a la iniciativa.

La congresista enfrenta en las urnas al demócrata Elliott Rodríguez, también de origen cubano, quien ha utilizado las diferencias entre Salazar y Trump como parte de sus argumentos contra la republicana. Rodríguez la ha acusado de ser “cómplice” de las políticas migratorias impulsadas por el presidente.

El respaldo de Trump llega en la recta final de una campaña en la que Salazar ha intentado mantener su apoyo al mandatario en otros asuntos, al tiempo que ha marcado distancia de algunas de sus medidas migratorias, una posición especialmente relevante en un distrito con una importante población hispana.

La intervención del presidente podría tener peso en una contienda considerada clave para Salazar, que busca conservar su escaño en la Cámara de Representantes mientras los republicanos enfrentan la disputa por el control del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.

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