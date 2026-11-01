Luigi Mangione solicita desestimar el caso de asesinato por doble juzgamiento

La defensa de Luigi Mangione está tratando de nuevo que se desestime su caso de asesinato en el estado de Nueva York, alegando en una nueva presentación judicial que la fiscalía viola las leyes estatales de doble enjuiciamiento.

En agosto, el acusado se declaró culpable ante un tribunal federal de cargos de acoso, aceptando que viajó al estado con la intención de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, al que le disparó a las afueras del hotel Hilton de Midtown, Manhattan.

De acuerdo con la documentación presentada, los abogados de Mangione piden a un juez del estado de Nueva York que desestime los cargos de asesinato y posesión de armas. Alegan que no puede ser procesado dos veces por el mismo delito y aseveran que el caso del estado está prohibido por la ley de Nueva York, que prohíbe la doble incriminación.

Esta moción supone la segunda vez que los abogados de Mangione piden la desestimación del caso por esas razones, informó ABC 7 NY.

Su declaración de culpabilidad por cargos federales de acoso significa que Mangione ha sido suficientemente procesado por el asesinato de Thompson, y someterlo a juicio en un tribunal estatal por asesinato equivaldría a doble enjuiciamiento, alegó el equipo legal en la presentación judicial.

La fiscalía del distrito de Manhattan busca llevar al acusado a juicio en un tribunal estatal, argumentando que el delito federal de acoso y el cargo estatal de asesinato se refieren a conductas diferentes. La nueva presentación de la defensa de Mangiones asegura que la “conducta principal” es, en esencia, la misma.

“Sí, el acoso también puede, en ciertas circunstancias, aplicarse a conductas diferentes y menos extremas que la intención de matar a alguien. Pero esto no tiene nada que ver con si también se aplica al homicidio intencional”, decía la defensa.

Asimismo, Karen Agnifilo, abogada defensora, alegó que no hay precedente para que se inicie un proceso judicial estatal después del caso federal.

“No existen casos en los que la misma conducta —la misma víctima, la misma arma, las mismas acciones del acusado, el mismo lugar y la misma hora— que fue procesada por las autoridades federales haya sido posteriormente también procesada por las autoridades estatales”, escribió Agnifilo.

Mientras tanto, los fiscales se oponen a la petición. El fiscal principal del caso dice que el acoso y el asesinato son crímenes distintos y que no se aplica el principio de non bis in idem (doble enjuiciamiento).

Esta programado que el juez Gregory Carro escuche los alegatos orales en diciembre y decida si desestima la acusación por asesinato.

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