Nueva York permite cobrar ayuda por desempleo mientras estudias

Las personas que reciben seguro de desempleo en Nueva York pueden estudiar o capacitarse a tiempo completo sin perder necesariamente sus pagos. El Programa 599 permite aprobar esa formación y, en ciertos casos, acceder a hasta 26 semanas adicionales de ayuda.

Qué permite el Programa 599

Cuando el Departamento de Trabajo aprueba los estudios, puede eximir al beneficiario de buscar empleo mientras se capacita.

Sin esa autorización, asistir a clases no elimina automáticamente las obligaciones del seguro de desempleo.

Si la formación se aprueba antes de agotar los beneficios regulares y la persona continúa estudiando cuando estos terminan, podría recibir pagos adicionales mediante la sección 599.2.

La aprobación no garantiza las 26 semanas ni que los pagos alcancen hasta terminar los estudios, ya que depende de la elegibilidad y los fondos disponibles.

El programa tampoco paga la colegiatura.

Qué estudios pueden aprobarse

La capacitación debe estar orientada a una ocupación específica, cubrir los requisitos educativos necesarios para trabajar en ella y mejorar las posibilidades de conseguir empleo estable en el mercado estatal o local.

Debe incluir al menos 12 créditos académicos por semestre o 12 horas semanales de clases y poder completarse dentro de los 24 meses posteriores a la aprobación.

También puede aprobarse formación para obtener un certificado equivalente a la preparatoria, siempre que tenga al menos 12 horas semanales, una fecha definida de finalización y cumpla el plazo de 24 meses.

El solicitante debe tener las habilidades necesarias para completar la formación.

Una vez aprobado, necesita mantener calificaciones aprobatorias y presentar periódicamente notas, horarios u otras pruebas de avance.

Por qué conviene solicitarlo pronto

Para aspirar al máximo de beneficios disponibles, se debe pedir la aprobación dentro de las primeras 13 semanas de la solicitud de desempleo.

El Departamento de Trabajo recomienda presentar el formulario del Programa 599 tan pronto como la escuela acepte al estudiante.

Si ya estaba inscrito al solicitar desempleo, debe enviarlo inmediatamente.

La solicitud debe presentarse mientras todavía se cobran beneficios de desempleo.

Retrasar el aviso puede reducir los pagos adicionales; ocultar que se está estudiando puede provocar sanciones y pérdida de beneficios futuros.

Cómo funciona la lista de espera

La ley limita a $20 millones anuales los pagos adicionales de la sección 599.2. Actualmente existe una lista de espera.

Cada 1 de julio se establece la prioridad de pago según las fechas de aprobación de los estudios.

La información oficial consultada señala el 17 de agosto de 2026 como fecha de referencia para los fondos disponibles; quienes tengan una aprobación posterior permanecen en espera.

No existe un número fijo de turno. La posición depende de la fecha de aprobación, cuántas personas comparten esa fecha y el dinero disponible.

Mientras espera fondos, la persona no puede certificar esos beneficios adicionales.

Cuando corresponda evaluar su caso, recibirá un cuestionario que debe devolver con su historial de calificaciones dentro de los 14 días siguientes a su envío.

Si califica, los pagos comienzan desde la disponibilidad de fondos, sin cubrir retroactivamente la espera.

Quien termine sus estudios antes de que haya fondos no recibirá pagos adicionales.

Dónde pedir orientación

Para solicitar el formulario o resolver dudas, llama al 518-402-0189.

Si todavía no eliges estudios, un centro New York State Career Center puede orientarte sobre capacitación. Los detalles están en la página oficial del Programa 599.

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