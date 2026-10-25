Nueva York abre una puerta para trabajar en emergencias: el FDNY convoca a una jornada el 2 de noviembre

Hay oportunidades para técnicos certificados y una vía de formación para aspirantes. Cómo registrarse y qué requisitos revisar antes de aplicar.

Para quienes buscan cambiar de trabajo, una conversación con un reclutador puede resolver dudas que una solicitud en línea deja abiertas: si la experiencia alcanza, qué estudios se reconocen y cuál es el siguiente paso.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y Jobs NYC realizarán una jornada de reclutamiento el lunes 2 de noviembre de 2026, orientada a carreras en emergencias médicas. El encuentro será en 2 Lafayette Street, Manhattan, de 10 a. m. a 12:30 p. m., con inscripción por franjas horarias.

La convocatoria incluye puestos de Emergency Medical Specialist–EMT y Emergency Medical Specialist Trainee. Es decir, contempla tanto a técnicos certificados como a personas interesadas en una vía de formación. No es una convocatoria para ingresar directamente como bombero.

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Quiénes pueden considerar esta oportunidad

Para el puesto de EMT, la información del evento exige diploma de secundaria o equivalente y una certificación vigente del Departamento de Salud del estado de Nueva York como EMT-Basic o EMT-Paramedic.

La vía Trainee contempla secundaria o equivalente y alguna de estas alternativas: seis meses de trabajo satisfactorio a tiempo completo, servicio militar estadounidense con baja honorable o 15 créditos universitarios aprobados. También admite una vía mediante estudios de emergencias médicas aprobados por el FDNY en una secundaria o centro vocacional de NYC.

Por eso, no conviene presentar la oportunidad como un empleo “sin requisitos”. No exige una carrera universitaria completa, pero sí condiciones de ingreso y un proceso de selección.

Hasta cuándo se puede aplicar al proceso de Trainee

La convocatoria oficial del examen 7032 recibe solicitudes hasta el 18 de noviembre de 2026 mediante OASys. Publica un salario mínimo de $36,330 anuales, sujeto a cambios, y una tarifa de solicitud de $30, con posibles exenciones.

Asistir al encuentro del 2 de noviembre y presentar la solicitud al examen son trámites distintos. Participar en la jornada no reemplaza la postulación formal.

Cómo registrarse para la jornada en Manhattan

Entra a la página oficial del evento de Jobs NYC y FDNY y utiliza el botón “Register here” para consultar los turnos disponibles.

Los organizadores piden identificación con fotografía y recomiendan llevar varias copias del currículum. Las entrevistas no están garantizadas.

Conviene preparar preguntas sobre el reconocimiento de estudios, el proceso de ingreso y las condiciones de trabajo. Tener claras las fechas y tareas de empleos anteriores también facilitará explicar la experiencia.

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Qué revisar antes de pagar la solicitud

El aviso del examen exige al menos 17 años al cierre de la inscripción, capacidad para comunicarse en inglés, autorización para trabajar y licencia válida en Nueva York al nombramiento. Incluye pruebas físicas y evaluaciones médicas, psicológicas y de antecedentes.

Además, quien ya tenga una certificación EMT vigente de cualquier estado no es elegible para el título Trainee.

La formación contempla un acuerdo de permanencia de tres años después de avanzar al puesto EMT; incumplirlo puede generar una obligación proporcional de reintegrar costos.

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